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Что делать, если продавец не принимает к оплате мелкие монеты

Что делать, если продавец не принимает к оплате мелкие монеты

Бывают ситуации, когда в магазине, на рынке, в транспорте или в любом другом заведении сферы услуг отказываются принимать в качестве оплаты за товар или услугу мелкие монеты или изношенные деньги. Отсутствие сдачи у продавца из купюр большого номинала также часто становится проблемой именно покупателя.

Так ли это должно быть, рассказали в Координационном центре по оказанию правовой помощи

Отмечается, что отношения потребитель и продавец или поставщик услуг регулируются порядком ведения торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 15 июня 2006 г.

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«Кассир в магазине, продавец на рынке или иной работник сферы обслуживания, с которым рассчитывается потребитель за товар или полученную услугу, обязан принимать банкноты и монеты всех номиналов, которые выпускает Национальный банк (в том числе разменные, оборотные монеты, памятные и изношенные банкноты и монеты), которые являются платежными средствами и не вызывают сомнения в их подлинности. Также они должны обеспечивать наличие в кассе банкнот для сдачи (кроме тех, чеканка и выпуск в обращение/дополнительный выпуск в обращение которых прекращен Национальным банком)», — говорится в сообщении.

Если продавец отказывается принимать у покупателя или клиента сферы услуг монеты или банкноты, которые являются действительными средствами платежа, то на продавца или поставщика услуг ждет административная ответственность, предусмотренная ст. 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно: Нарушение правил торговли, выполнения работ и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью, и влечет за собой наложение штрафа от одного до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме этого, если лицо в течение года уже привлекалось к административной ответственности по этой статье, то предусмотрено наказание в виде штрафа от 5 до 27 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, нужно обратиться в Госпродпотребслужбу или правоохранительные органы.

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По материалам Finance.UA
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