Что делать, если продавец не принимает к оплате мелкие монеты

Бывают ситуации, когда в магазине, на рынке, в транспорте или в любом другом заведении сферы услуг отказываются принимать в качестве оплаты за товар или услугу мелкие монеты или изношенные деньги. Отсутствие сдачи у продавца из купюр большого номинала также часто становится проблемой именно покупателя.
Так ли это должно быть, рассказали в Координационном центре по оказанию правовой помощи
Отмечается, что отношения потребитель и продавец или поставщик услуг регулируются порядком ведения торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 15 июня 2006 г.
Читайте также: Как вернуть деньги за товар во время карантина
«Кассир в магазине, продавец на рынке или иной работник сферы обслуживания, с которым рассчитывается потребитель за товар или полученную услугу, обязан принимать банкноты и монеты всех номиналов, которые выпускает Национальный банк (в том числе разменные, оборотные монеты, памятные и изношенные банкноты и монеты), которые являются платежными средствами и не вызывают сомнения в их подлинности. Также они должны обеспечивать наличие в кассе банкнот для сдачи (кроме тех, чеканка и выпуск в обращение/дополнительный выпуск в обращение которых прекращен Национальным банком)», — говорится в сообщении.
Если продавец отказывается принимать у покупателя или клиента сферы услуг монеты или банкноты, которые являются действительными средствами платежа, то на продавца или поставщика услуг ждет административная ответственность, предусмотренная ст. 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно: Нарушение правил торговли, выполнения работ и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью, и влечет за собой наложение штрафа от одного до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Кроме этого, если лицо в течение года уже привлекалось к административной ответственности по этой статье, то предусмотрено наказание в виде штрафа от 5 до 27 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, нужно обратиться в Госпродпотребслужбу или правоохранительные органы.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаунВчера, 12:31 - 1102 12
Украинцам разъяснили, при каких условиях они получат максимальную пенсиюВчера, 13:58 - 2136 4
Кабмин предлагает ввести базовую величину для социальных выплатВчера, 08:04 - 1180 3
АМКУ рекомендует сетям АЗС снизить стоимость топливаВчера, 16:30 - 272 2
Роды в Украине с 1 апреля начнут оплачивать по-новомуВчера, 12:44 - 1311 2
Украинцам разъяснили, при каких условиях они получат максимальную пенсиюВчера, 13:58 - 2136 4
Роды в Украине с 1 апреля начнут оплачивать по-новомуВчера, 12:44 - 1311 2
Что меняется в «Дія City»: работа с ФЛП, условия и налогиВчера, 11:02 - 1116 1
Сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаунВчера, 12:31 - 1102 12
Зеленский подписал закон о предотвращении давления на бизнесВчера, 10:00 - 916
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 458
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 535
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1614 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 657 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 2081 2