Как будут принимать заявки на «карантинные» выплаты для малого бизнеса

В декабре-январе, когда в Украине были усилены ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, пособие из государственного бюджета в размере 8 тысяч гривен получили почти полмиллиона украинцев.
Сейчас ситуация похожа, поэтому заявки на получение помощи от государства от ФЛП и работников, которые пострадают в результате карантина в «красных» зонах, будут приниматься, как и тогда, через приложение «Дія».
Об этом сообщил в Facebook замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Ранее в Офисе Президента состоялось заседание, на котором обсудили выплату помощи бизнесу и людям, которые могут понести убытки вследствие усиления карантинных ограничений из-за распространения коронавируса. Такие выплаты смогут получить в регионах «красной» зоны.
«В условиях карантина жизненно важна поддержка малого бизнеса и наемных работников предприятий, деятельность которых вынужденно приостанавливается. Эта тема была приоритетной во вторник на подготовительном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей — органа, который уже стал качественно новой площадкой для эффективной координации действий с тем, чтобы учитывать интересы жителей и крупных городов, и маленьких поселков», — написал Тимошенко.
Механизм выплаты:
«Уверен, что центральная власть свои обязательства выполнит. Ждем поддержки лидеров местных общин», — отметил он.
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