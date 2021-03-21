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Как будут принимать заявки на «карантинные» выплаты для малого бизнеса

Как будут принимать заявки на «карантинные» выплаты для малого бизнеса

В декабре-январе, когда в Украине были усилены ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, пособие из государственного бюджета в размере 8 тысяч гривен получили почти полмиллиона украинцев.

Сейчас ситуация похожа, поэтому заявки на получение помощи от государства от ФЛП и работников, которые пострадают в результате карантина в «красных» зонах, будут приниматься, как и тогда, через приложение «Дія».

Об этом сообщил в Facebook замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Ранее в Офисе Президента состоялось заседание, на котором обсудили выплату помощи бизнесу и людям, которые могут понести убытки вследствие усиления карантинных ограничений из-за распространения коронавируса. Такие выплаты смогут получить в регионах «красной» зоны.

«В условиях карантина жизненно важна поддержка малого бизнеса и наемных работников предприятий, деятельность которых вынужденно приостанавливается. Эта тема была приоритетной во вторник на подготовительном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей — органа, который уже стал качественно новой площадкой для эффективной координации действий с тем, чтобы учитывать интересы жителей и крупных городов, и маленьких поселков», — написал Тимошенко.

Механизм выплаты:

  • из государственного бюджета выплачивается 8 тысяч гривен,
  • из местного бюджета — добавляется еще сумма, размер которой должен определить орган местного самоуправления,
  • заявки, как и в декабре-январе, будут приниматься через приложение «Дія».

«Уверен, что центральная власть свои обязательства выполнит. Ждем поддержки лидеров местных общин», — отметил он.

Справка Finance.ua:

  • В цело на помощь физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам тогда было потрачено более 3,6 млрд грн.
  • 16 декабря 2019 г. приложение «государства в смартфоне» запустилось в тестовом режиме. Первые услуги, доступные в приложении — электронные водительские права и технический паспорт.

Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться.

По материалам Finance.UA
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