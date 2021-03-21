В СН рассказали, когда появится «суд в смартфоне»

Председатель правового комитета Верховной Рады Андрей Костин («Слуга Народа») рассказал, когда может появиться «суд в смартфоне». По его словам, это может произойти в конце года.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в этом случае работа онлайн даст серьезный антикоррупционный эффект.

Кроме того, алгоритмы «суда в смартфоне», как в Канаде, настроены прежде всего на то, чтобы в максимальном количестве случаев достигать мирного урегулирования спора между истцом и ответчиком.

«Мы планируем, чтобы это („суд в смартфоне“. — Ред.) появилось до конца года», — заявил председатель комитета.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська заявил, что система электронного уголовного производства уже почти готова к применению. Введение «суда в смартфоне» предусмотрено президентским законопроектом № 5246.

Справка Finance.ua: