В СН рассказали, когда появится «суд в смартфоне»

Председатель правового комитета Верховной Рады Андрей Костин («Слуга Народа») рассказал, когда может появиться «суд в смартфоне». По его словам, это может произойти в конце года.
Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.
По его словам, в этом случае работа онлайн даст серьезный антикоррупционный эффект.
Кроме того, алгоритмы «суда в смартфоне», как в Канаде, настроены прежде всего на то, чтобы в максимальном количестве случаев достигать мирного урегулирования спора между истцом и ответчиком.
«Мы планируем, чтобы это („суд в смартфоне“. — Ред.) появилось до конца года», — заявил председатель комитета.
Напомним, министр юстиции Денис Малюська заявил, что система электронного уголовного производства уже почти готова к применению. Введение «суда в смартфоне» предусмотрено президентским законопроектом № 5246.
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