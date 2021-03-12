"Суд в смартфоне": система уже почти готова к применению

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что система электронного уголовного производства уже почти готова к применению. Введение “суда в смартфоне” предусмотрено президентским законопроектом №5246.
Об этом сообщает правительственный портал.
По его словам, пользователями системы будут как правоохранители, так и сторона обвинения и защиты.
“Система электронного уголовного производства уже почти готова для применения в уголовных производствах, находящихся в НАБУ, САП и ВАКС, и ожидает только законодательного урегулирования для начала работы”, – подчеркнул министр.
Малюська отметил, что закон будет способствовать повышению эффективности уголовного процесса, облегчив взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты.
“Уменьшится чрезмерная бюрократизация процессов. Ведь упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров. Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде”, – сказал он.
В то же время суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас же это можно сделать только в следственных или прокуроров, физически приехав к ним.
Напомним, в понедельник на сайте парламента появился текст законопроекта №5246 о введении так называемого “суда в смартфоне”
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