В каких случаях ФЛП – плательщики единого налога не применяют РРО

В каких случаях физические лица – предприниматели – плательщики единого налога не применяют регистраторы расчетных операций (далее – РРО) и/или программные РРО с 1 января 2021 года.

Об этом пишет Государственная налоговая служба.

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Не применяют РРО и/или программные РРО физические лица – предприниматели – плательщики единого налога первой группы.

В то же время, с 1 января 2021 года РРО и/или ПРРО не применяются ФЛП – плательщиками единого налога второй-четвертой групп независимо от избранного вида деятельности, объем дохода которых в течение календарного года не превышает объема дохода 220 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, независимо от избранного вида деятельности, кроме тех, которые осуществляют:

реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;

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реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг в сфере здравоохранения;

реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

Справка Finance.ua:

Самые распространенные мифы о РРО : в последнее время появилось много спекуляций вокруг вступления в силу Законом 128-IX и 129-IX, которые были приняты ВРУ и подписаны Президентом с целью детенизации сферы торговли. Европейская бизнес ассоциация приводит наиболее распространенные мифы.

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