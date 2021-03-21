В каких случаях ФЛП – плательщики единого налога не применяют РРО

В каких случаях физические лица – предприниматели – плательщики единого налога не применяют регистраторы расчетных операций (далее – РРО) и/или программные РРО с 1 января 2021 года.
Об этом пишет Государственная налоговая служба.
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Не применяют РРО и/или программные РРО физические лица – предприниматели – плательщики единого налога первой группы.
В то же время, с 1 января 2021 года РРО и/или ПРРО не применяются ФЛП – плательщиками единого налога второй-четвертой групп независимо от избранного вида деятельности, объем дохода которых в течение календарного года не превышает объема дохода 220 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, независимо от избранного вида деятельности, кроме тех, которые осуществляют:
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