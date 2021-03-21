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ТОП-10 самых актуальных профессий на рынке труда

ТОП-10 самых актуальных профессий на рынке труда

Несмотря на карантин, отечественные работодатели продолжают обращаться в Государственную службу занятости за помощью в подборе персонала. В течение января-февраля 2021 года они проинформировали центры занятости о наличии 154 тыс. вакансий.

Об этом сообщили в ведомстве.

В ТОП 10 профессий, по которым наблюдался наибольший спрос у работодателей, вошли:

  • рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений;
  • контролер пассажирского транспорта;
  • водитель троллейбуса;
  • врач общей практики – семейный врач;
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
  • полицейский;

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  • провизор;
  • инспектор (пенитенциарная система);
  • водитель трамвая;
  • врач-терапевт.

Кстати, по данным Киевского городского центра занятости, средний размер предложенной заработной платы составляет 9300 грн.

Справка Finance.ua:

  • Средний размер пособия по безработице в Украине в ноябре 2020 года составлял 3580 гривен.
  • На выплаты безработным не хватает почти 3 млрд гривен. Министерство экономики подготовило проект постановления Кабинета Министров о бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2021 год.

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По материалам Finance.UA
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