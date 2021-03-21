ТОП-10 самых актуальных профессий на рынке труда

Несмотря на карантин, отечественные работодатели продолжают обращаться в Государственную службу занятости за помощью в подборе персонала. В течение января-февраля 2021 года они проинформировали центры занятости о наличии 154 тыс. вакансий.
Об этом сообщили в ведомстве.
В ТОП 10 профессий, по которым наблюдался наибольший спрос у работодателей, вошли:
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Кстати, по данным Киевского городского центра занятости, средний размер предложенной заработной платы составляет 9300 грн.
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