ТОП-10 самых актуальных профессий на рынке труда

Несмотря на карантин, отечественные работодатели продолжают обращаться в Государственную службу занятости за помощью в подборе персонала. В течение января-февраля 2021 года они проинформировали центры занятости о наличии 154 тыс. вакансий.

Об этом сообщили в ведомстве.

В ТОП 10 профессий, по которым наблюдался наибольший спрос у работодателей, вошли:

рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений;

контролер пассажирского транспорта;

водитель троллейбуса;

врач общей практики – семейный врач;

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

полицейский;

Читайте также: Уровень безработицы в Украине вырос почти до 10% – Центр Разумкова

провизор;

инспектор (пенитенциарная система);

водитель трамвая;

врач-терапевт.

Кстати, по данным Киевского городского центра занятости, средний размер предложенной заработной платы составляет 9300 грн.

Справка Finance.ua:

Средний размер пособия по безработице в Украине в ноябре 2020 года составлял 3580 гривен.

На выплаты безработным не хватает почти 3 млрд гривен. Министерство экономики подготовило проект постановления Кабинета Министров о бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2021 год.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.