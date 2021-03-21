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Почему реальный ВВП Украины в 2020 сократился на 4% — разъяснение НБУ

Почему реальный ВВП Украины в 2020 сократился на 4% — разъяснение НБУ

В 2020 году реальный ВВП сократился на 4% в годовом измерении после роста на 3,2% в 2019 году.

Об этом свидетельствуют развернутые показатели ВВП за IV квартал и в целом за 2020 год, опубликованные Государственной службой статистики Украины. В Нацбанке прокомментировали изменения этого показателя за прошлый год.

Фактический показатель ВВП практически соответствовал оценке Национального банка, опубликованной в Инфляционном отчете за январь 2021 года (4,4%). Меньшее падение экономики в IV квартале, чем ожидал регулятор, было обусловлено улучшением показателей ряда секторов: строительства, промышленности, торговли и т. д. в декабре 2020 года.

Основными факторами падения ВВП в 2020 году стали были карантинные ограничения, введенные в Украине и в мире в ответ на распространение COVID-19, а также снижение внутреннего спроса, прежде всего инвестиционного, ввиду связанной с пандемией неопределенности.

«Вместе с тем украинская экономика оказалась более устойчивой к текущему кризису по сравнению с предыдущими. Коронакризис не сопровождался резкой девальвацией и инфляцией, а падение реального ВВП оказалось не таким существенным, как ожидалось в начале кризиса», — отмечают в регулятора.

В разрезе видов деятельности в 2020 году ухудшились показатели большинства отраслей экономики. Довольно жесткие карантинные ограничения в течение года сказались на деятельности значительной части секторов услуг.

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«Да, сократилась валовая добавленная стоимость в искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе, временном размещении и организации питания, транспорте, образовании и пр. Сужение внешнего спроса и инвестиционной активности обусловило ухудшение показателей деятельности промышленности и вспомогательных секторов. Значительный отрицательный вклад в ВВП принесло также сельское хозяйство из-за более низких урожаев», — рассказали в Нацбанке.

Что смягчило падение ВВП:

  • Восстановление потребления домохозяйств во втором полугодии поддержало сферу торговли.
  • Распространение возможностей удаленной работы и обучения, а также увеличение спроса на стриминговые услуги и развитие онлайн-сервисов обусловили улучшение показателей деятельности в ІТ-секторе.
  • Устойчивая работа банковской системы и увеличение спроса на страховые услуги поддержали рост валовой добавленной стоимости в финансовой и страховой деятельности.
  • Падение ВВП также смягчила государственная поддержка экономики. Наращивание бюджетных расходов на дорожную инфраструктуру, медицину и оборону способствовало улучшению показателей деятельности в ряде секторов: строительстве, государственном управлении, обороне и здравоохранении.
По материалам Finance.UA
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