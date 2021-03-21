Когда полиция будет штрафовать за отсутствие маски на улице

Ношение масок в регионах, попавших в «красную» зону, стало обязательным не только в общественных местах, но и во время прогулки в парке или на улице. Впрочем, полиция не планирует сразу выписывать штрафы за нарушения в размере 170 гривен.
Об этом рассказал заместитель директора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало.
По его словам, правоохранители, прежде всего, надеются на сознательность граждан и не планируют сразу выписывать штрафы за отсутствие маски.
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«Полиция не планирует штрафовать людей. Наоборот, мы рассчитываем на то, что люди будут проявлять гражданскую сознательность. Лучшим аргументом, к сожалению, в этом есть неутешительная статистика последних недель, которую слышит и видит каждый из нас. Поэтому мы рассчитываем на то, что люди поберегутся и будут соблюдать масочный режим, тем самым предохраняя себя и окружение», — отметил представитель МВД.
То есть когда правоохранители будут видеть человека без маски, они сначала будут делать предупреждение.
«Будем разговаривать, проведем профилактическую разъяснительную работу, будем объяснять риски для жизни и здоровья», — отметил директор департамента коммуникаций МВД.
Он отметил, что штраф на месте в размере 170 гривен будет выписываться только тогда, когда человек будет игнорировать аргументы правоохранителей и откажется надевать маску.
«Никто не будет сразу подходить и сразу говорить: мы выписываем вам штраф, потому что вы нарушители», — подчеркнул Тракало.
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