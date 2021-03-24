В Минфине рассказали, как будут контролировать расходы украинцев после налоговой амнистии

После запланированной налоговой амнистии украинские власти намерены проверять источники средств граждан для дорогих покупок. В правительстве хотят предусмотреть своеобразный «кнут».

Об этом пишет РБК-Украина.

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«С одной стороны, мы даем пряник — это возможность легализовать свои доходы, с которых не уплачены налоги. С другой стороны, тот, кто сейчас не задекларирует доходы, после окончания амнистии будет отвечать перед законом», — сказал в комментарии изданию министр финансов Сергей Марченко.

В частности, к тем, кто не захочет воспользоваться возможностью «нулевого декларирования», налоговики будут применять «косвенные методы» выявления нарушений — грубо говоря, сравнивать доходы с расходами и образом жизни.

«После окончания амнистии мы начнем оценивать граждан по расходам: будем спрашивать и проверять, а на каких официальных основаниях вы заработали средства, чтобы купить дом, автомобиль и т. д. », — объясняет глава Минфина.

Справка Finance.ua:

Сбор с этого декларирования будет определяться по следующим ставкам:

5% относительно валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;

9% относительно валютных ценностей, размещенных за рубежом;

2,5% относительно стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 по 20 июня в 2022-го.

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