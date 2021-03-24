В Минфине рассказали, как будут контролировать расходы украинцев после налоговой амнистии

После запланированной налоговой амнистии украинские власти намерены проверять источники средств граждан для дорогих покупок. В правительстве хотят предусмотреть своеобразный «кнут».
Об этом пишет РБК-Украина.
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«С одной стороны, мы даем пряник — это возможность легализовать свои доходы, с которых не уплачены налоги. С другой стороны, тот, кто сейчас не задекларирует доходы, после окончания амнистии будет отвечать перед законом», — сказал в комментарии изданию министр финансов Сергей Марченко.
В частности, к тем, кто не захочет воспользоваться возможностью «нулевого декларирования», налоговики будут применять «косвенные методы» выявления нарушений — грубо говоря, сравнивать доходы с расходами и образом жизни.
«После окончания амнистии мы начнем оценивать граждан по расходам: будем спрашивать и проверять, а на каких официальных основаниях вы заработали средства, чтобы купить дом, автомобиль
Сбор с этого декларирования будет определяться по следующим ставкам:
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