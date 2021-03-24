В Украине ожидается оживление в сегментах частных домов и нежилой недвижимости

По данным Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, со второй половины апреля, с ослаблением карантинных мер во всех крупнейших украинских городах в сегментах частных домов и нежилой недвижимости ожидается существенное оживление.

По словам Юрия Питы, президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, ситуация с усилением карантина в разных городах Украины меняется едва ли не каждый день. В то же время рынок функционирует, сделки проводятся, а цены остаются стабильными, пишет 3m2.ua.

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«Если сравнивать с первым локдауном в 2020 году, то в сегментах частных домов и нежилой недвижимости не стоит ожидать каких-то существенных ценовых изменений. В случае, если будет объявлен всеукраинский локдаун, то количество сделок может снизиться в среднем на 30% во всех сегментах недвижимости. Однако на ценах это вряд ли скажется: на время локдауна они будут «заморожены», – рассказал эксперт.

Он считает, что снижение активности на рынке будет больше связано с тактикой выжидания потенциальных клиентов.

«Фактически рынок будет жить, как это было весной 2020 года. То есть желающие приобрести или арендовать объект недвижимости смогут это сделать без особых препятствий. Однако ментально большинство потенциальных клиентов отложат сделки на 2-3 недели», – отметил Юрий Пита.

Елена Гайдамаха, глава Киевского городского отделения АСНУ, рассказала, что по состоянию на середину марта стоимость земельных участков и частных домов в Киеве и пригороде существенно не изменилась, несмотря на то, что обычно активность в этом сегменте начинается с наступлением весны.

«Ценовая ситуация в разных сегментах рынка недвижимости зеркальная. Оживление рынка, так же, как и определенные паузы, связанные, например, с карантином, влияют почти одинаково на все сегменты. Мы ожидаем существенное оживление рынка, но уже по завершении жесткого карантина», – подытожила она.