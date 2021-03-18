ПриватБанк разъяснил порядок приема платежей на бизнес-карты

Все банки обязаны выполнять требования финансового мониторинга в части идентификации плательщиков согласно Закону Украины № 361-IX и Постановлению НБУ № 65.
Об этом на своем сайте пишет ПриватБанк.
Поскольку все банки обязаны выполнять требования, устанавливаются следующие правила пополнения бизнес-карт (карт «Ключ к счету» и корпоративных карт) и текущих счетов:
Все бизнес-клиенты ПриватБанка могут принимать оплату от покупателей и партнеров – клиентов ПриватБанка и любых других банков – непосредственно на текущие счета без каких-либо ограничений.
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