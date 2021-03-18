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ПриватБанк разъяснил порядок приема платежей на бизнес-карты

ПриватБанк разъяснил порядок приема платежей на бизнес-карты

Все банки обязаны выполнять требования финансового мониторинга в части идентификации плательщиков согласно Закону Украины № 361-IX и Постановлению НБУ № 65.

Об этом на своем сайте пишет ПриватБанк.

Поскольку все банки обязаны выполнять требования, устанавливаются следующие правила пополнения бизнес-карт (карт «Ключ к счету» и корпоративных карт) и текущих счетов:

  • При создании платежей через «Приват24 для бизнеса» или терминалы самообслуживания ПриватБанка на пополнение бизнес-карт на любую сумму плательщик будет переадресован на пополнение текущего счета получателя с автоматической подстановкой всех обязательных реквизитов получателя (IBAN и др.).
  • При создании платежей из других банков на пополнение бизнес-карт клиентов ПриватБанка на сумму более 30 тыс. грн в месяц – ПриватБанк не сможет принять такой платеж с рекомендацией использовать для пополнения именно IBAN-номера текущих счетов клиентов ПриватБанка, поскольку при их пополнении обязательным является указание реквизитов плательщика, предусмотренных законодательством о финансовом мониторинге.

Все бизнес-клиенты ПриватБанка могут принимать оплату от покупателей и партнеров – клиентов ПриватБанка и любых других банков – непосредственно на текущие счета без каких-либо ограничений.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк запустил программу доступного автокредитования новых автомобилей любых марок. Получить кредит на покупку машины можно на срок до 7 лет, а своими деньгами заплатить от 20% от стоимости автомобиля. Процентная ставка по новой программе составляет от 0,01% до 8,9% годовых.

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По материалам Finance.UA
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