ПриватБанк разъяснил порядок приема платежей на бизнес-карты

Все банки обязаны выполнять требования финансового мониторинга в части идентификации плательщиков согласно Закону Украины № 361-IX и Постановлению НБУ № 65.

Об этом на своем сайте пишет ПриватБанк.

Поскольку все банки обязаны выполнять требования, устанавливаются следующие правила пополнения бизнес-карт (карт «Ключ к счету» и корпоративных карт) и текущих счетов:

При создании платежей через «Приват24 для бизнеса» или терминалы самообслуживания ПриватБанка на пополнение бизнес-карт на любую сумму плательщик будет переадресован на пополнение текущего счета получателя с автоматической подстановкой всех обязательных реквизитов получателя ( IBAN и др.).

При создании платежей из других банков на пополнение бизнес-карт клиентов ПриватБанка на сумму более 30 тыс. грн в месяц – ПриватБанк не сможет принять такой платеж с рекомендацией использовать для пополнения именно IBAN -номера текущих счетов клиентов ПриватБанка, поскольку при их пополнении обязательным является указание реквизитов плательщика, предусмотренных законодательством о финансовом мониторинге.

Все бизнес-клиенты ПриватБанка могут принимать оплату от покупателей и партнеров – клиентов ПриватБанка и любых других банков – непосредственно на текущие счета без каких-либо ограничений.

Справка Finance.ua:

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