Как зарегистрировать авто, которое было конфисковано за нарушение таможенных правил (инфографика)

Покупая автомобиль, новому владельцу необходимо пройти ряд процедур перед тем, как авто будет окончательно оформлено и зарегистрировано. А как же это происходит, если объект покупки – транспортное средство, которое было конфисковано за нарушение таможенных правил и приобретено на аукционе OpenMarket – СЕТАМ.
Об этом пишет Минюст.
Перед покупкой таможенного конфиската покупателю нужно знать следующее:
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