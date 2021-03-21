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Как зарегистрировать авто, которое было конфисковано за нарушение таможенных правил (инфографика)

Как зарегистрировать авто, которое было конфисковано за нарушение таможенных правил (инфографика)

Покупая автомобиль, новому владельцу необходимо пройти ряд процедур перед тем, как авто будет окончательно оформлено и зарегистрировано. А как же это происходит, если объект покупки – транспортное средство, которое было конфисковано за нарушение таможенных правил и приобретено на аукционе OpenMarket – СЕТАМ.

Об этом пишет Минюст.

Перед покупкой таможенного конфиската покупателю нужно знать следующее:

  • В стартовую цену лота уже включены все налоги и сборы (обязательные платежи), подлежащие уплате при перемещении транспортного средства через таможенную границу Украины. То есть, покупая таможенный конфискат на аукционе, вы автоматически платите все обязательные платежи для растаможивания.
  • Перед покупкой любого имущества вы можете связаться с хранителем и договориться с ним об осмотре выбранного лота. Информацию о хранителе можно узнать на вкладке «Порядок и условия», пункт «Порядок ознакомления с имуществом».

Справка Finance.ua:

  • 21 января комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил законопроект №3704-д. Он должен урегулировать кризис, сложившийся из-за спора между владельцами нерастаможенных авто и полицией, которая их штрафует.
  • Стоимость растаможки легковых автомобилей хотят уменьшить на 30%. В Национальном совете реформ предложили новую модель растаможки автомобилей, ввезенных в Украину из-за границы.

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По материалам Finance.UA
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