0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 201 0

Строительные объекты будет вводить в эксплуатацию не государство, а частники: в правительстве назвали дедлайн

Строительные объекты будет вводить в эксплуатацию не государство, а частники: в правительстве назвали дедлайн

В рамках градостроительной реформы планируется, что вводить объекты в эксплуатацию будет не государство, а юридические лица.

Об этом в интервью «Слово и дело» рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Читайте также: Покупка квартиры в новостройке: на что стоит обратить внимание

Это станет возможным, когда состоится основной этап градостроительной реформы. Министр ожидает, что соответствующий закон будет проголосован и подписан в июне 2021 года.

«Мы планируем на этом этапе в рамках реформы ввести возможности принятия в эксплуатацию законченных объектов строительства юридическими лицами, по примеру успешной реформы нотариата. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства будет принимать объекты категории ССЗ повышенной опасности (атомные электростанции, гидросооружения, тоннели — то, что не касается общего строительства) и объекты всех трех категорий СС1, СС2 и СС3, составляющих государственную тайну. Юридические лица будут принимать объекты СС1, СС2, СС3, кроме тех, кто я перечислил. Этот рынок будет полностью либерализован. Конечно, в случае принятия закона», — рассказал Чернышев.

«Если вы хотите сдать дом в эксплуатацию — пожалуйста, есть профессиональные организации, которые проверят соответствие документов, предоставленных в систему: соответствие проектной документации и других документов», — добавил министр.

По его словам, злоупотребления будет будет предотвращать усиление ответственности, в том числе, юридических лиц, которые будут проводить принятие объектов в эксплуатацию: вместе с профильным законом будут приняты изменения в Уголовный и другие кодексы.

По материалам Слово и Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Недвижимость
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.