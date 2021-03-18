Строительные объекты будет вводить в эксплуатацию не государство, а частники: в правительстве назвали дедлайн

В рамках градостроительной реформы планируется, что вводить объекты в эксплуатацию будет не государство, а юридические лица.

Об этом в интервью «Слово и дело» рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

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Это станет возможным, когда состоится основной этап градостроительной реформы. Министр ожидает, что соответствующий закон будет проголосован и подписан в июне 2021 года.

«Мы планируем на этом этапе в рамках реформы ввести возможности принятия в эксплуатацию законченных объектов строительства юридическими лицами, по примеру успешной реформы нотариата. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства будет принимать объекты категории ССЗ повышенной опасности (атомные электростанции, гидросооружения, тоннели — то, что не касается общего строительства) и объекты всех трех категорий СС1, СС2 и СС3, составляющих государственную тайну. Юридические лица будут принимать объекты СС1, СС2, СС3, кроме тех, кто я перечислил. Этот рынок будет полностью либерализован. Конечно, в случае принятия закона», — рассказал Чернышев.

«Если вы хотите сдать дом в эксплуатацию — пожалуйста, есть профессиональные организации, которые проверят соответствие документов, предоставленных в систему: соответствие проектной документации и других документов», — добавил министр.

По его словам, злоупотребления будет будет предотвращать усиление ответственности, в том числе, юридических лиц, которые будут проводить принятие объектов в эксплуатацию: вместе с профильным законом будут приняты изменения в Уголовный и другие кодексы.