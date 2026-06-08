НБУ обновил правила инкассации и перевозки валютных ценностей Сегодня 12:24 — Казна и Политика

НБУ гармонизировал правила инкассации с нормами ЕС

Национальный банк Украины обновил порядок организации инкассации денег и перевозки валютных ценностей по территории Украины для банков и юридических лиц, имеющих лицензию.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Как отмечают в регуляторе, изменения направлены на приведение нормативной базы в соответствие с законодательством Украины и требованиями Европейского Союза.

Ожидается, что они будут способствовать повышению прозрачности функционирования платежной инфраструктуры, снижению рисков ее использования в противоправных целях и дальнейшей детенизации экономики.

Какие изменения ввел НБУ

В частности, Национальный банк:

распространил требования к организации инкассации средств и перевозки действующих для банков валютных ценностей на банк финансовой инклюзии и его коммерческих агентов (его подразделения);

установил запрет на проведение инкассации клиентов подразделениями инкассации в помещении банка, инкассаторской компании или компании по обработке наличных денег, а также требование о необходимости проведения инкассации программно-технических комплексов самообслуживания (ПТКС) непосредственно инкассаторами банков и СІТ-компаний;

уточнил требования о составе бригады инкассации при наличии огнестрельного оружия во время инкассации и перевозки ценностей и предусмотрел запрет на пребывание в оперативном автотранспорте на маршрутах инкассации и перевозки ценностей посторонних лиц, не имеющих отношения к проведению инкассации средств и перевозки валютных ценностей, а также обязал банки и их внутренние документы. Такие нормы направлены на усиление защиты ценностей, которые инкассируются и перевозятся;

определил условия, при которых клиенты имеют право проставлять простую электронную подпись на сопроводительных документах при инкассации и перевозке ценностей;

предусмотрел возможности оборудования оперативного автотранспорта специальными пиктограммами с учетом положений Регламента Европейского Парламента и Совета ЕС от 16 ноября 2011 г. № 1214/2011;

привел определение ряда терминов в соответствии с положениями Закона Украины «О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроль за операциями с ними»;

определил формы годовой отчетности для банков и СІТ-компаний, по результатам их деятельности по инкассации средств и перевозке валютных ценностей.

На 1 июня 2026 года на рынке инкассаторских услуг Украины работали 20 банков и 10 СІТ-компаний.

Напомним, ранее Finance.ua также рассказывал , что Национальный банк начал общественное обсуждение проекта изменений по управлению риском третьих сторон в системе управления поставщиками финансовых платежных услуг. Предложенные изменения касаются порядка авторизации финансовых платежных учреждений и требований к их системам управления.

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