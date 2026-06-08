НБУ обновил правила инкассации и перевозки валютных ценностей
Какие изменения ввел НБУ
- распространил требования к организации инкассации средств и перевозки действующих для банков валютных ценностей на банк финансовой инклюзии и его коммерческих агентов (его подразделения);
- установил запрет на проведение инкассации клиентов подразделениями инкассации в помещении банка, инкассаторской компании или компании по обработке наличных денег, а также требование о необходимости проведения инкассации программно-технических комплексов самообслуживания (ПТКС) непосредственно инкассаторами банков и СІТ-компаний;
- уточнил требования о составе бригады инкассации при наличии огнестрельного оружия во время инкассации и перевозки ценностей и предусмотрел запрет на пребывание в оперативном автотранспорте на маршрутах инкассации и перевозки ценностей посторонних лиц, не имеющих отношения к проведению инкассации средств и перевозки валютных ценностей, а также обязал банки и их внутренние документы. Такие нормы направлены на усиление защиты ценностей, которые инкассируются и перевозятся;
- определил условия, при которых клиенты имеют право проставлять простую электронную подпись на сопроводительных документах при инкассации и перевозке ценностей;
- предусмотрел возможности оборудования оперативного автотранспорта специальными пиктограммами с учетом положений Регламента Европейского Парламента и Совета ЕС от 16 ноября 2011 г. № 1214/2011;
- привел определение ряда терминов в соответствии с положениями Закона Украины «О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроль за операциями с ними»;
- определил формы годовой отчетности для банков и СІТ-компаний, по результатам их деятельности по инкассации средств и перевозке валютных ценностей.
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