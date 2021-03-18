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В Минфине доложили, на что израсходованы деньги «ковидного» фонда

В Минфине доложили, на что израсходованы деньги «ковидного» фонда

Из распределенных правительством через Фонд борьбы с COVID-19 78 млрд грн в прошлом году фактически использовали 67 млрд грн.

Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Денис Улютин в ходе публичного представления отчета о выполнении Государственного бюджета Украины за 2020 год.

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«Примерно 16 млрд грн пошли на финансирование дополнительных мероприятий по социальной защите граждан. 352 тыс. украинцев получили пособия или страховые выплаты в связи с временной нетрудоспособностью, почти 370 тыс. работников получили материальную помощь по частичной безработице на период действия карантина, 87 тысячам физических лиц — предпринимателей предоставлена помощь на детей. Все это — прямая поддержка от государства в период карантина, непосредственно поступившая в бюджеты домохозяйств», — подчеркнул чиновник.

Кроме того, на здравоохранение из Фонда, по словам Улютина, потратили почти 20 млрд грн. Деньги израсходованы на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, обеспечение больниц кислородом, реконструкцию приемных отделений, закупку средств индивидуальной защиты, а также на доплаты медицинским работникам.

Примерно 4,5 млрд грн дополнительно предоставили правоохранительным органам — на обеспечение безопасности в условиях карантина. Львиную долю этих средств потратили на доплаты правоохранителям, которые непосредственно контактируют с людьми, в частности патрулируют улицы городов и сел.

«Около 26 млрд грн направлено на стимулирование экономики. Речь идет, среди прочего, и о поддержке заведений культуры, туризма, креативных индустрий», — добавил Улютин.

Первый заместитель министра также сообщил, что по договоренности с МВФ до мая должен завершиться аудит расходования средств из Фонда борьбы с COVID-19. И пообещал, что результаты проверки сразу же обнародуют, ничего не скрывая ни от международных партнеров Украины, ни от соотечественников.

По материалам УКРИНФОРМ
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