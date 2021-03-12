Главные приоритеты Национального банка в регулировании страховщиков

У Украинского страхового рынка есть немало перспективных направлений развития. Это и агрострахование, и медицинское страхование, и участие страховщиков в накопительной пенсионной системе
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Сегодня развитие сдерживает ряд факторов:
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Как отмечается, Национальный банк Украины совместно со страховщиками, профильными министерствами и народными депутатами продолжает работать над построением эффективного регулирования, которое обеспечит доверие к рынку и поддержит его развитие.
Главные приоритеты Нацбанка в регулировании страховщиков:
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