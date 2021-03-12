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Главные приоритеты Национального банка в регулировании страховщиков

Главные приоритеты Национального банка в регулировании страховщиков

У Украинского страхового рынка есть немало перспективных направлений развития. Это и агрострахование, и медицинское страхование, и участие страховщиков в накопительной пенсионной системе и т. д.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Сегодня развитие сдерживает ряд факторов:

  • проблемы с платежеспособностью отдельных компаний;
  • недостаточная прозрачность игроков;
  • устаревшее законодательство.

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Как отмечается, Национальный банк Украины совместно со страховщиками, профильными министерствами и народными депутатами продолжает работать над построением эффективного регулирования, которое обеспечит доверие к рынку и поддержит его развитие.

Главные приоритеты Нацбанка в регулировании страховщиков:

  • в ближайшее время ожидается регистрация в парламенте нового проекта закона о страховании. Документ повысит прозрачность, капитализацию и устойчивость страхового рынка. Будут введены новые подходы в лицензировании участников рынка, новые требования к входу на рынок, современные подходы к платежеспособности, будет урегулирован четкий порядок выхода (вывода) страховщика с рынка и тому подобное;
  • один из приоритетов этого года — разработать законопроект о системе гарантирования выплат по договорам страхования жизни и вкладам в кредитные союзы. Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов физлиц уже начали работу в этом направлении. Соответствующий законопроект должен появиться в этом году;
  • также важными шагами станут принятие законопроектов об аграрном страховании (№ 5104), разработка нового закона об «автогражданке», наработки законопроекта о медицинском страховании и тому подобное;
  • кроме этого, Национальный банк в течение 2021 года планирует разработать ряд важных нормативных документов для рынка. Это, в частности, требования к раскрытию информации, порядок надзора на консолидированной основе, требования к системе управления, платежеспособности, оценки финансового состояния страховщика, методики формирования резервов страховщиков.

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По материалам Finance.UA
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