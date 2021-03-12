Должен ли ФЛП делать себе запись в трудовую книжку

В Пенсионном Фонде Украины ответили на популярный вопрос среди украинских предпринимателей – должны ли ФЛП делать себе записи в трудовые книжки.
Специалисты ПФУ отметили, что этого делать не нужно. Ведь физическое лицо – предприниматель не является наемным работником, а обеспечивает себя работой самостоятельно, запись о предпринимательской деятельности в своей трудовой книжке он не делает.
Какие документы о трудовой деятельности необходимо подать ФЛПу для оцифровки. Для оцифровки предпринимательской деятельности ФЛП через персональный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины необходимо предоставить скан-копии:
Напомним, в Минсоцполитики рассказали, что данные в электронные трудовые внесут в течение пяти лет.
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