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Должен ли ФЛП делать себе запись в трудовую книжку

Должен ли ФЛП делать себе запись в трудовую книжку

В Пенсионном Фонде Украины ответили на популярный вопрос среди украинских предпринимателей – должны ли ФЛП делать себе записи в трудовые книжки.

Специалисты ПФУ отметили, что этого делать не нужно. Ведь физическое лицо – предприниматель не является наемным работником, а обеспечивает себя работой самостоятельно, запись о предпринимательской деятельности в своей трудовой книжке он не делает.

Какие документы о трудовой деятельности необходимо подать ФЛПу для оцифровки. Для оцифровки предпринимательской деятельности ФЛП через персональный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины необходимо предоставить скан-копии:

  • выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации ФЛП,
  • или справки из Государственной налоговой службы об учете в качестве субъекта предпринимательской деятельности.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, что данные в электронные трудовые внесут в течение пяти лет.

Справка Finance.ua:

  • В конце прошлого года в Пенсионном фонде Украины ввели онлайн-сервис «Электронная трудовая книжка», который позволяет просматривать сведения о трудовой деятельности.
  • Застрахованные лица и работодатели смогут подавать в этот сервис информацию о трудовой деятельности до 1998 года в виде сканированных копий предусмотренных законодательством документов, заверенных квалифицированной электронной подписью.
  • Кроме того, в феврале 2021 Верховная Рада поддержала переход на электронные трудовые книжки. Документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме. Как это будет работать – читайте по ссылке.
По материалам Finance.UA
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