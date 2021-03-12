Должен ли ФЛП делать себе запись в трудовую книжку

В Пенсионном Фонде Украины ответили на популярный вопрос среди украинских предпринимателей – должны ли ФЛП делать себе записи в трудовые книжки.

Специалисты ПФУ отметили, что этого делать не нужно. Ведь физическое лицо – предприниматель не является наемным работником, а обеспечивает себя работой самостоятельно, запись о предпринимательской деятельности в своей трудовой книжке он не делает.

Какие документы о трудовой деятельности необходимо подать ФЛПу для оцифровки. Для оцифровки предпринимательской деятельности ФЛП через персональный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины необходимо предоставить скан-копии:

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации ФЛП ,

или справки из Государственной налоговой службы об учете в качестве субъекта предпринимательской деятельности.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, что данные в электронные трудовые внесут в течение пяти лет.

Справка Finance.ua:

В конце прошлого года в Пенсионном фонде Украины ввели онлайн-сервис «Электронная трудовая книжка», который позволяет просматривать сведения о трудовой деятельности.

Застрахованные лица и работодатели смогут подавать в этот сервис информацию о трудовой деятельности до 1998 года в виде сканированных копий предусмотренных законодательством документов, заверенных квалифицированной электронной подписью.