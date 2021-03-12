Для роста экономики Украины в 2021 году есть все основания - Зеленский

Украина рассчитывает на рост экономики в 2021 году, и для этого есть все основания.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме «Украина 30. Малый и средний бизнес и государство».
«Сейчас мы восстанавливаемся, и есть все основания рассчитывать на рост экономики в 2021 году», – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что принятые властями меры дали Украине возможность в 2020 году, во время коронакризиса, выстоять и получить меньшее падение по сравнению со многими странами.
Зеленский напомнил о шагах, предпринятых для улучшения бизнес-климата в Украине. В частности, отменено более 160 указов, которые тормозили развитие бизнеса, введен мораторий на проверки бизнеса. В государстве приняты законы о концессии, рынке земли, государственной поддержке инвесторов, Бюро экономической безопасности, началась масштабная приватизация.
«Мы достигли неплохих показателей макроэкономики – рекордно низкой в истории Украины инфляции, учетной ставки Национального банка Украины и максимального уровня золотовалютных резервов за последние восемь лет. Украина поднялась в рейтинге Doing Business и повысила кредитный рейтинг », – отметил глава государства.
Он также акцентировал внимание на запуске программы «Доступные кредиты 5-7-9%», по которой малый и средний бизнес сегодня получил более 10 млрд грн. Кроме того, запущен портал государственных услуг «Дія», с помощью которого появилась возможность открыть ФЛП за 15 минут.
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