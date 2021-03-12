Почти 45% украинских предприятий испытывают финансовые проблемы из-за пандемии — эксперт

За последний год финансовое положение около 45% украинских предприятий ухудшилось из-за пандемии коронавируса. Больше всего всего пострадали от карантина представители малого бизнеса.

Об этом во время обнародования результатов квартального опроса предприятий Украины, проходившего в феврале 2021 года, рассказала исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций Оксана Кузякив.

«Около 45% опрошенных предприятий заявили об ухудшении финансового состояния, при этом почти 50% сообщили, что COVID-19 никак не повлиял на их работу, другие заявили, что пандемия положительно повлияла на их бизнес», – рассказала она.

Эксперт отмечает, что больше всего пандемия коронавируса оказала влияние на малый бизнес, представители которого чаще всего сообщали об ухудшении своего финансового положения.

«По результатам исследования, именно в этой категории наименьшее количество лиц, которые говорили об улучшении во время пандемии, и больше тех, кто говорил об ухудшении финансового положения. Поэтому сегодня малый бизнес – это именно та категория предпринимателей, которая нуждается во внимании», – подытожила она.

Правительство определило в рамках подготовки Национальной экономической стратегии до 2030 года основные векторы развития малого и среднего бизнеса в Украине. В частности, первоочередной задачей является консолидация государственной национальной инфраструктуры по вопросам поддержки и развития предпринимательства.