Geely установят внутри нового кроссовера метровый дисплей

Салон кроссовера Geely KX11 оснастят метровым экраном для мультимедийной системы. В него установят воздушный дефлектор.
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Китайцы наглядно сравнили дисплей KX11 с планшетом, который устанавливается в электрокары Tesla. На изображении ниже показаны два дисплея: выше расположен 47-сантиметровый планшет Tesla Model Y, а под ним – сенсорная панель Geely KX11. О функционале последней подробностей пока мало. Об этом сообщает сайт Motor.ru.
Руль и приборная панель Geely KX11
Что касается других деталей, то в основе модели лежит модульная архитектура Volvo CMA, а по габаритам она уступает Volvo XC90. В Китае автомобиль будут выпускать под названием Xingyue L и предложат его с бензиновой “турбочетверкой”, которая будет выдавать до 238 лошадиных сил, а в будущем может появиться гибридная модификация.
Сравнение экранов Geely KX11 и Tesla Model Y
Премьера новинки состоится на апрельском автосалоне в Шанхае. Тогда же, вероятно, появится информация об экспорте Geely KX11/Xingyue L в другие страны. Продажи кроссовера, скорее всего, начнутся уже в 2021 году.
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