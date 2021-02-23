Китайская Geely запустит на орбиту спутники для своих авто

Китайский холдинг Geely запустит в космос сеть собственных спутников. Для этого он уже открыл первый в стране завод по производству околоземных объектов.

Создание на орбите спутников Geely станет одним из этапов создания сети «умных» автомобилей, которые взаимодействуют между собой и дорожной инфраструктурой. Когда запустят первый спутник — неизвестно, однако китайцы обещают, что это будет вскоре.

Новый завод, открывшийся в городе Тайчжоу, начнет производить спутники в октябре этого года, а на проектную мощность по 500 изделий в год выйдет к 2025 году.

Компания GeeSpace, образованная в 2018 году, входит в Geely Technology Group. Она занимается разработкой, запуском и обслуживанием низкоорбитальных спутников.

Первые спутники позволят компании развернуть систему позиционирования, которая определяет положение беспилотников с точностью до сантиметра, и запустить ИИ-платформу OmniCloud. Это облачная система, которая контролирует работу различных онлайн-сервисов — от управления парком каршеринга до коммуникации автомобилей с объектами инфраструктуры и между собой.

OmniCloud станет частью «интеллектуальной трехмерной мобильной экосистемы», которая поможет беспилотникам передвигаться и поддерживать связь с транспортной инфраструктурой. А в будущем OmniCloud сможет прокладывать маршруты для дронов, аэротакси и беспилотников.