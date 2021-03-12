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Полиция уже массово выписывает новые штрафы за нарушение ПДД

Полиция уже массово выписывает новые штрафы за нарушение ПДД

Новые полномочия полиции и новые штрафы для водителей уже начали действовать. Полиция составляет протоколы на нарушителей с новыми тарифами.

Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Так, по его словам, в Киевской и Ровенской областях патрульные остановили «первых ласточек», которые получили новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Оба водителя управляли автомобилями без такого права.

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«В селе Чайки, Киевской области, мужчину лишили права управления, однако он дерзко сел за руль снова. Но незамеченным ему остаться не удалось. Патрульные Киевщины нарушение пресекли и привлекли мужчину к ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 126 КУоАП — штраф в размере 20 400 грн. Отмечу, что ранее за указанное административное нарушение предусматривался штраф — 510 грн», — комментирует Билошицкий.

Также другой водитель в Ровно еще даже не получал водительское удостоверение, а уже сел за руль, нарушил ПДД и получил постановление от патрульных. Он получил штраф согласно ч. 2 ст. 126 КУоАП. Ранее штраф за такое нарушение был 510 грн, а сейчас взыскание налагается в размере — 3400 грн.

«Статистика по этим правонарушениям: в период с 01.01.2020 до 31.12.2020, на территории Украины полицейские составили 28 572 админматериала по ч. 4 ст. 126 КУоАП (те, кто были лишены и управляли все равно), и 112 659 по ч. 2 ст. 126 КУоАП (те, кто управляли, но никогда не получали этого права)», — добавил он.

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По материалам Finance.UA
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