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Страхование детей: что нужно учесть (инфографика)

Страхование детей: что нужно учесть (инфографика)

Покупая медицинскую страховку для ребенка, мы покупаем услугу организации медицинской помощи и оплачиваем расходы, связанные с этой услугой, включая медикаменты. Вам подскажут, какая клиника лучше, какой врач подходит именно вашему ребенку.

Читайте также: Основные причины отказа в страховании

Если вы планируете оформить медицинскую страховку на своих детей, нужно учесть некоторые нюансы.

Когда страховать ребенка:

  • Если ваш ребенок часто болеет и есть необходимость обращаться к разным специалистам. Найти хорошего специалиста самостоятельно сложно.
  • У вас нет прописки в населенном пункте, где проживаете.

Также в программу обязательно должны быть включены фитотерапия, гомеопатия, так как детям часто назначают бактерии, биологически активные добавки и пробиотики и т.д. (эти опции можно включить за небольшую доплату).

Изучите список исключений (то, что не покрывается страховкой) данной СК, так как там могут быть заболевания, которыми уже болеют ваши дети.

Расценки. За одного ребенка за полис придется заплатить 8-12 тыс. грн, если брать на коллектив из 10 человек, к примеру, то это будет от 7 до 10 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

  • Основные причины отказа в страховании: клиенту откажут в страховании, если у него есть: инвалидность; врожденные заболевания; онкозаболевания; сахарный диабет; туберкулез; ВИЧ; хроническая почечная недостаточность; наркотическая или алкогольная зависимость. В зависимости от конкретной страховой компании «запрещенный» список может меняться, но несущественно.

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По материалам Finance.UA
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