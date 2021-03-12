Страхование детей: что нужно учесть (инфографика)

Покупая медицинскую страховку для ребенка, мы покупаем услугу организации медицинской помощи и оплачиваем расходы, связанные с этой услугой, включая медикаменты. Вам подскажут, какая клиника лучше, какой врач подходит именно вашему ребенку.
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Если вы планируете оформить медицинскую страховку на своих детей, нужно учесть некоторые нюансы.
Когда страховать ребенка:
Также в программу обязательно должны быть включены фитотерапия, гомеопатия, так как детям часто назначают бактерии, биологически активные добавки и пробиотики и т.д. (эти опции можно включить за небольшую доплату).
Изучите список исключений (то, что не покрывается страховкой) данной СК, так как там могут быть заболевания, которыми уже болеют ваши дети.
Расценки. За одного ребенка за полис придется заплатить 8-12 тыс. грн, если брать на коллектив из 10 человек, к примеру, то это будет от 7 до 10 тыс. грн.
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