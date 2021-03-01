Основные причины отказа в страховании

Человек, который покупает годовой полис страхования, при наступлении страхового случая (болезни или травмы) получает право на бесплатную и внеочередную медицинскую помощь в рамках тех бюджетов и перечня услуг, которые им предусмотрены.
От чего зависят бюджеты, список услуг, уровень больниц и клиник – от конкретного страховщика, цены полиса, а также возраста и состояния здоровья человека. Чем ты моложе и здоровее – тем дешевле обойдется страховка.
Как правило, страховка гарантирует стационарную (лечение в больнице), амбулаторную (вызов врача на дом), неотложную (выезд скорой помощи) помощь, оплату и доставку лекарств.
Покрывать стоимость лечения страховка может полностью или частично. Если застрахованный заболел, ему нужно позвонить в колл-центр страховой и объяснить суть проблемы. Оператор предложит несколько клиник в ближайшем районе, назначит врача и согласует удобное время приема.
Клиенту откажут в страховании, если у него есть:
В зависимости от конкретной страховой компании «запрещенный» список может меняться, но несущественно.
Как у других. В большинстве стран существует обязательное медицинское страхование, когда человека страхует государство или работодатель, а стоимость полиса вычитается из госбюджета или его зарплаты.
В Украине такого пока нет. Страхование здоровья у нас – дело добровольное. И платить за это придется либо самому, либо за вас это сделает работодатель, если посчитает нужным.
Как оформлять. Для оформления страховки понадобится паспорт и идентификационный код. Чтобы подписать договор, придется заполнить декларацию о состоянии здоровья.
Анкета, в которой нужно подробно ответить на несколько вопросов: указать заболевания, которыми болел ранее, хронические недуги и инвалидность, если такие есть, и т.п. Консультанты рекомендуют при этом не обманывать, поскольку при первом же страховом случае обследование покажет реальное состояние пациента. Любая указанная неправда может стать поводом для невыплаты компенсации за лечение по страховке.
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