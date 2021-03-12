Стоимость квартир на вторичке Киева (инфографика)

В феврале 2021 года медианная цена предложения квартир на вторичном рынке Киева осталась почти на уровне января 2021-го, и составила $ 1227 за 1 кв. м.
Об этом пишет Стройобзор.
Средние цены:
Какое жилье чаще всего ищут? В феврале высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне от $ 50 000 до $ 70 000 с долей запросов 51%. На втором месте находилось жилье в диапазоне до $ 30 000 с долей 28% от общего количества запросов. Спрос на жилье с ценой от $ 30 000 до $ 50 000 в феврале 2021 года составил 17% запросов.
Спрос на однокомнатные квартиры был самым высоким по сравнению с другими группами жилья и составил 42%. 41% запросов были сосредоточены в категории двухкомнатных, трехкомнатными квартирами интересовались 17%.
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При этом наибольший спрос у покупателей был сосредоточен в категории квартир от 50 м2 до 80 м2, доля таких запросов ua составляет по 40% от общего количества. 28% интересуются квартирами от 35 м2 до 50 м2. Квартиры до 35 м2 интересуют 10% претендентов. Процент запросов на квартиры площадью от 80 м2 составил 22%.
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