0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 343 0

Стоимость квартир на вторичке Киева (инфографика)

Стоимость квартир на вторичке Киева (инфографика)

В феврале 2021 года медианная цена предложения квартир на вторичном рынке Киева осталась почти на уровне января 2021-го, и составила $ 1227 за 1 кв. м.

Об этом пишет Стройобзор.

Средние цены:

  • данный показатель среди однокомнатных квартир уменьшился по сравнению с прошлым месяцем на 1,4% до $ 1239 за кв. м;
  • двухкомнатные квартиры выросли в цене на 0,7% до $ 1184 за кв. м;
  • медианная стоимость трехкомнатных квартир уменьшилась на 2,5% и составила $ 1151 за кв.м.

Какое жилье чаще всего ищут? В феврале высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне от $ 50 000 до $ 70 000 с долей запросов 51%. На втором месте находилось жилье в диапазоне до $ 30 000 с долей 28% от общего количества запросов. Спрос на жилье с ценой от $ 30 000 до $ 50 000 в феврале 2021 года составил 17% запросов.

Спрос на однокомнатные квартиры был самым высоким по сравнению с другими группами жилья и составил 42%. 41% запросов были сосредоточены в категории двухкомнатных, трехкомнатными квартирами интересовались 17%.

Читайте также: Как безопасно купить квартиру на вторичном рынке – советы КГГА

При этом наибольший спрос у покупателей был сосредоточен в категории квартир от 50 м2 до 80 м2, доля таких запросов ua составляет по 40% от общего количества. 28% интересуются квартирами от 35 м2 до 50 м2. Квартиры до 35 м2 интересуют 10% претендентов. Процент запросов на квартиры площадью от 80 м2 составил 22%.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог. 🏡

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.