Как безопасно купить квартиру на вторичном рынке - советы КГГА

Перед покупкой недвижимости важно провести тщательную проверку всей информации о жилье.

Алгоритм такой проверки привел заместитель директора Департамента градостроения и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций на своей странице в Facebook.

«Чаще всего украинцы покупают жилье на вторичном рынке недвижимости. Причин много — более дешевые квадратные метры, большее предложение, меньшие риски, чем при инвестировании в строительство. Но даже здесь существует много „подводных камней“, о которые может споткнуться покупатель, и это слишком дорого ему будет стоить», — пишет Таций.

О чем нужно узнать перед покупкой квартиры:

получите справку из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество о том, не находится ли квартира в аресте или в ипотеке. Это можно сделать в Кабинете электронных сервисов

проверьте в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество или в Едином госреестре судебных решений правоустанавливающий документ на недвижимость (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство, решение суда или свидетельство о приобретении недвижимого имущества с публичных торгов). В идеале нужна не выписка из реестра, а сам правоустанавливающий документ, который поможет выяснить, на основании чего предыдущий владелец получил свое право, у кого он приобрел квартиру. Так можно «копнуть» вглубь и проследить историю жилья;

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узнайте, не был ли нынешний или предыдущий владелец недвижимости участником судебных процессов, которые касались квартиры. Сделать это можно на указанном реестре судебных решений или на портале Судебная власть Украины

найдите нотариуса и узнайте предыдущую историю квартиры — собственников, возможные аресты, снятые аресты или залоги. То есть он должен осуществить не только формальные действия для купли-продажи жилья, а досконально изучить регистрационное дело. Фактически сделать все то, о чем указано в первых трех пунктах;

проверьте, не будет ли претендовать на приобретенную квартиру другое лицо — муж или жена продавца, другие совладельцы. Все эти люди должны дать свое согласие на продажу жилья;

получите от продавца справку о регистрации места жительства лиц в квартире. Перед покупкой она должна быть свободной от зарегистрированных, иначе эти люди будут претендовать на пользование жилой площадью, и тогда вопрос придется решать через суд;

через Единый реестр должников узнайте, не является ли продавец должником;

особое внимание обращайте на то, является ли предлагаемая вам цена квадратных метров рыночной. Заниженная цена — признак того, что с квартирой что-то не так;

в договоре тоже фиксируйте рыночную цену квартиры, не занижайте ее, ведь в случае проблем вы сможете претендовать на возврат только официально указанной суммы;

внимательно изучайте текст финального договора о купле-продаже. По возможности привлеките к этому профессионального юриста, чтобы застраховаться от неприятных неожиданностей.

«Это далеко не полный перечень ваших возможных действий для безопасности при покупке жилья. Более подробные консультации можно получить от специалистов, но даже следование этим простым правилам существенно снизит риск стать жертвой аферистов или мошенников», — подытожил чиновник.