Как безопасно купить квартиру на вторичном рынке - советы КГГА

Перед покупкой недвижимости важно провести тщательную проверку всей информации о жилье.
Алгоритм такой проверки привел заместитель директора Департамента градостроения и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций на своей странице в Facebook.
«Чаще всего украинцы покупают жилье на вторичном рынке недвижимости. Причин много — более дешевые квадратные метры, большее предложение, меньшие риски, чем при инвестировании в строительство. Но даже здесь существует много „подводных камней“, о которые может споткнуться покупатель, и это слишком дорого ему будет стоить», — пишет Таций.
О чем нужно узнать перед покупкой квартиры:
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«Это далеко не полный перечень ваших возможных действий для безопасности при покупке жилья. Более подробные консультации можно получить от специалистов, но даже следование этим простым правилам существенно снизит риск стать жертвой аферистов или мошенников», — подытожил чиновник.
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