Топ-10 высокооплачиваемых вакансий, на которые берут без резюме

Без резюме на работу готовы брать специалистов из сфер продаж, красоты, перевозки и питания.

Соответствующую подборку вакансий подготовили в Work.ua.

Читайте также: Как начался 2021 год на рынке труда: зарплаты и вакансии

Компания с 25-летней историей «Некос-Риэлти» ищет в Киеве 10 менеджеров по продажам недвижимости. Будущим работникам платить до 100 тыс. грн в месяц.

В Одессе предприятие CUBE ONLINE рассматривает кандидатов на должность менеджера по продажам в Google maps. На этой работе нужно будет подключать бизнес к новой услуге от Google. Предлагают зарплату 25 тыс. грн + бонусы.

Uber Service ищет водителей на новые авто в Киеве. Автомобили — Hyundai Accent, Peugeot 301 2019−2020 года выпуска. Зарплата — в среднем 16−25 тыс. грн.

Есть вакансия водителя-экспедитора на развозку воды в Киеве. Его ищет компания «Аляска». Предлагает зарплату — 40 тыс. грн. Водителя-экспедитора на перевозку пищевых продуктов в Харькове ищет Zakaz.ua. Зарплата — до 25 тыс. грн.

Во Львове ищут барбера в барбершоп Mister Perfect на зарплату 10−25 тыс. грн. Еще одна вакансия парикмахера, на которую можно откликнуться без резюме, есть в одесском салоне Burberry. Там нужен парикмахер-универсал, который умеет делать мужские, женские, детские стрижки, окрашивания, укладки и процедуры по уходу. Зарплата — от 10 до 25 тыс. грн.

В Киеве появилась вакансия мастера маникюра и педикюра в Нейлс-баре Nude на зарплату 15−25 тыс. грн. Обещают предоставить материалы для работы и качественную новую технику для стерилизации инструментов, но сами инструменты у мастера должны быть.

Ужгородская пивная ресторация «Клепач» ищет шеф-повара. Это молодое заведение, поэтому на должности нужно будет начать с самого начала — составить меню, обучить персонал, настроить процессы. Обещанная зарплата составляет 25 тыс. грн.

Гостинично-ресторанной компании «Ильзас Групп» нужен су-шеф. Работать нужно будет в Киеве. В вакансии указана зарплата 32−35 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

Аналитики robota.ua проанализировали, что происходило на рынке труда в январе 2021 года на территории Украины. Подавляющее большинство работодателей (5819) на территории Украины предлагали кандидатам зарплату в пределах 11−15 тыс. грн; 4374 работодателя готовы были платить 7−11 тыс. грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.