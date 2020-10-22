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Эксперт рассказал, как изменилась работа для заробитчан в Польше

Эксперт рассказал, как изменилась работа для заробитчан в Польше

С начала карантина появилось еще больше украинцев, которые хотят работать в Польше. По подсчетам агентств труда, это количество выросло на 17%.

“За последние полгода работа, которую предлагают украинцам, изменилась. Труднее всего сейчас найти работу женщинам. Так случилось, что во время пандемии, часть поляков вернулась домой, и те отрасли, которые брали на себя украинцы, востребованы у поляков. Это касается торговли в магазинах, обслуживания гостиниц, работы нянями. Фактически работа есть только на крупных предприятиях, строительстве и заводах возле небольших городов”, – рассказывает директор кадрового агентства “Глобал” Виктор Дунаенко.

За час работы мужчинам в среднем платят 127 грн, женщинам — 98 грн.

“Самая большая проблема с работой в крупных туристических городах: Краков, Гданьск, Сопот. Они не имеют крупных промышленных производств, и найти любую работу там проблемно. Зато небольшие окраины под Варшавой, Краковом, Вроцлавом имеют крупные заводы по сбору и фасовке продукции, и там найти работу несложно. Также работодатели изменили отношение к работникам, и теперь большинство крупных компаний строят хостелы или покупают дома прямо рядом с производством. Это дешевле работникам, потому что место в таком стоит 1400 грн с человека, и выгоднее работодателям. Раньше компании, которые помогают найти работу, сами снимали хостелы для проживания, поэтому это получалось дороже”, – добавляет Виктор.

Большинство вакансий для украинцев стали бесплатными. Теперь компаниям, которые занимаются поиском работников, платят работодатели.

“В некоторых случаях нужно оплатить “приглашение” на работу. Оно стоит в пределах 250-300 гривен. Также украинцы массово начали подаваться на временные карты побыта по работе. Большинство здесь планирует остаться надолго”, – говорит Виктор.

По материалам Газета по-Украински
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