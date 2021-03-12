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Если локдаун: ФЛПы будут сопротивляться до последнего

Если локдаун: ФЛПы будут сопротивляться до последнего

Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич заявил о планах физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. — ФОП) — протестовать против карантинных ограничений Кабмина до последнего.

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«Мы на 22 марта анонсировали всеукраинскую акцию на Майдане. 19 марта мы тоже проводим по регионам акции. В областях красной зоны будут одиночные пикеты. Предприниматели не видят перспективы. Нас гробят. О продаже сезонных товаров вовсе говорить не приходится. А власть никого не слышит», — говорит Доротич.

Он обращает внимание, что вместо создания условий для работы мелкого бизнеса чиновники планируют всех закрыть на карантин, не урезая налоговой нагрузки, расходов бизнеса на аренду площадей. Но расходы на удержание государственного аппарата только растут. Требования по соблюдению карантина — одно, но перекрытие воздуха бизнесу — другое, резюмировал он.

О подобном говорит и совладелец сети кинотеатров «Планеты Кино» Дмитрий Деркач.

«Я не могу ничего прогнозировать. Мы уже год живем в совершенно непрогнозируемых условиях. Я уже дважды говорил, что наши кинотеатры не переживут локдаунов, но мы продержались. И еще существуем. Конечно, новые локдауны крайне негативно скажутся на наших кинотеатрах», — признается Деркач.

По его словам, возможно, сети придется увольнять сотни сотрудников.

«У нас ежемесячно миллионы гривен расходов. За последний год только несколько месяцев мы закончили без убытков. Мы не можем генерировать доходы никак, когда наши кинотеатры закрыты на карантин», — подвел итог Деркач.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, вчера Кличко призвал ужесточить ограничения в «оранжевой» зоне карантина. Он сообщил, что в столице за последние полторы недели количество больных коронавирусом и госпитализированных увеличилось почти вдвое, «и динамика распространения болезни — угрожающая». Также он подчеркнул, что столичная власть требует возврата органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мер. Поскольку с 17 февраля этого года города не имеют права усиливать карантин на своих территориях.
По материалам УБР
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