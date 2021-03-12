В Украине снова расширили «оранжевую зону»

По состоянию на 17 марта «оранжевая зона» адаптивного карантина в Украине снова расширилась. Теперь в нее входят 16 областей и Киев.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Вчера в «оранжевой зоне» находилось 10 регионов, а позавчера — 11.

На сегодня в «оранжевой зоне» оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Справка Finance.ua:

Напомним, вчера Кличко призвал ужесточить ограничения в «оранжевой» зоне карантина. Он сообщил, что в столице за последние полторы недели количество больных коронавирусом и госпитализированных увеличилось почти вдвое, «и динамика распространения болезни — угрожающая».