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В Украине снова расширили «оранжевую зону»

В Украине снова расширили «оранжевую зону»

По состоянию на 17 марта «оранжевая зона» адаптивного карантина в Украине снова расширилась. Теперь в нее входят 16 областей и Киев.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Вчера в «оранжевой зоне» находилось 10 регионов, а позавчера — 11.

На сегодня в «оранжевой зоне» оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, вчера Кличко призвал ужесточить ограничения в «оранжевой» зоне карантина. Он сообщил, что в столице за последние полторы недели количество больных коронавирусом и госпитализированных увеличилось почти вдвое, «и динамика распространения болезни — угрожающая».
  • Также мэр Киева подчеркнул, что столичная власть требует возврата органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мер. Поскольку с 17 февраля этого года города не имеют права усиливать карантин на своих территориях.
По материалам Finance.UA
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