В Украине снова расширили «оранжевую зону»

По состоянию на 17 марта «оранжевая зона» адаптивного карантина в Украине снова расширилась. Теперь в нее входят 16 областей и Киев.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.
Вчера в «оранжевой зоне» находилось 10 регионов, а позавчера — 11.
На сегодня в «оранжевой зоне» оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
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