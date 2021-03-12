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Кличко призвал ужесточить ограничения в «оранжевой» зоне карантина

Кличко призвал ужесточить ограничения в «оранжевой» зоне карантина

Во время брифинга Кличко сообщил, что в столице за последние полторы недели количество больных коронавирусом и госпитализированных увеличилось почти вдвое, «и динамика распространения болезни — угрожающая».

«Поэтому Киев обращается к правительству расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в „оранжевой“ зоне. То есть, сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства», — подчеркнул он.

Также столичный мэр обратился в МВД, Минздрав, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбу с призывом усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий.

«В частности, по поводу проведения массовых собраний, соблюдения масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований. Потому что, например, на четверг в столице запланирован крупный футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей. — До 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем», — сказал Кличко.

Также мэр Киева подчеркнул, что столичная власть требует возврата органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мер. Поскольку с 17 февраля этого года города не имеют права усиливать карантин на своих территориях.

Ранее министр заявил, что Киев и Винницкая область должны ввести дополнительные карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

По его словам, именно эти регионы наиболее близки к попаданию в красную зону карантина.

По материалам НВ
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