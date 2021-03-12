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Водителям разрешат предъявлять нотариально заверенные копии техпаспорта

Водителям разрешат предъявлять нотариально заверенные копии техпаспорта

Водителям разрешили по требованию полицейского предъявлять не оригинал технического паспорта, а его нотариально заверенную копию.

Законом Украины «О финансовом лизинге» 1201-IX, который уже подписан президентом, предусмотрено внесение изменений в законы Украины «О дорожном движении».

Что это значит:

  • закон позволяет водителям, которые взяли автомобиль в аренду или в лизинг, иметь при себе и показывать правоохранителям не оригинал техпаспорта, а его копию. Главное, чтобы она была должным образом заверена у нотариуса.

«Абзац второй части второй статьи 16 после слов «регистрационный документ на транспортное средство» дополнить словами «(в случае найма (аренды)/лизинга транспортного средства вместо регистрационного документа на транспортное средство водитель может иметь при себе и предъявлять его копию, действительность которой удостоверена нотариально, вместе с оригиналом или копией договора о найме (аренде)/лизинге транспортного средства, правильность которой засвидетельствована нотариально)», — говорится в тексте закона «о финансовом лизинге».

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский 9 марта подписал Закон «О финансовом лизинге» № 1201-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года.
  • Закон позволит защитить права лизингополучателей, лизингодателей, создать конкурентную среду в этой сфере и гармонизирует законодательство Украины с правом Европейского союза.
  • Новый закон о финансовом лизинге создаст предпосылки для расширения его сферы использования — НБУ.

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По материалам Finance.UA
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