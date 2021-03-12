Водителям разрешат предъявлять нотариально заверенные копии техпаспорта

Водителям разрешили по требованию полицейского предъявлять не оригинал технического паспорта, а его нотариально заверенную копию.
Законом Украины «О финансовом лизинге» 1201-IX, который уже подписан президентом, предусмотрено внесение изменений в законы Украины «О дорожном движении».
Что это значит:
«Абзац второй части второй статьи 16 после слов «регистрационный документ на транспортное средство» дополнить словами «(в случае найма (аренды)/лизинга транспортного средства вместо регистрационного документа на транспортное средство водитель может иметь при себе и предъявлять его копию, действительность которой удостоверена нотариально, вместе с оригиналом или копией договора о найме (аренде)/лизинге транспортного средства, правильность которой засвидетельствована нотариально)», — говорится в тексте закона «о финансовом лизинге».
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