Ryanair запускает 18 маршрутов из Украины

Ryanair запустит 18 маршрутов из Украины с переходом на летнюю навигацию, которая начнется с переводом стрелок на летнее время 28 марта.

Об этом пишет avianews.com.

Возобновление полетов по 37 маршрутам отложено на май, июнь и июль.

Продажи билетов по еще шести направлениям закрыты. Речь идет о рейсах из Киева в Будапешт, Манчестер, из Херсона в Катовице, из Одессы в Афины, из Львова в Мемминген и Будапешт. Это может свидетельствовать как о том, что Ryanair еще не сформировал планы по полетам, так и о возможном закрытии маршрутов.

Сеть крупнейшего лоукостера Европы из Украины в апреле будет включать 13 направлений из аэропорта Борисполь. В список вошли Вена, София, Берлин, Бергамо, Рим, Вильнюс, Гданьск, Катовице, Краков, Познань, Варшава, Вроцлав и Лондон.

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Также с началом летнего расписания Ryanair планирует полететь из Одессы в Берлин, Рим, Гданьск, а также из Львова в Бергамо и Рим.

Возобновление полетов из Харькова и Херсона отложено до мая.

Вероятные изменения графика полетов:

перед покупкой авиабилетов пассажирам следует учитывать, что сейчас авиакомпании очень динамично меняют расписание. При составлении графика они учитывают спрос на маршруте. На него влияет возможность путешествия в ту или иную страну с целью туризма, а также необходимость проходить карантин и сдавать тесты;

при этом европейское и украинское законодательство позволяет авиакомпаниям не выплачивать пассажирам компенсации за изменение расписания или отмену рейсов, если до вылета остается больше 2 недель;