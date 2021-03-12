0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 179 0

Ryanair запускает 18 маршрутов из Украины

Ryanair запускает 18 маршрутов из Украины

Ryanair запустит 18 маршрутов из Украины с переходом на летнюю навигацию, которая начнется с переводом стрелок на летнее время 28 марта.

Об этом пишет avianews.com.

Возобновление полетов по 37 маршрутам отложено на май, июнь и июль.

Продажи билетов по еще шести направлениям закрыты. Речь идет о рейсах из Киева в Будапешт, Манчестер, из Херсона в Катовице, из Одессы в Афины, из Львова в Мемминген и Будапешт. Это может свидетельствовать как о том, что Ryanair еще не сформировал планы по полетам, так и о возможном закрытии маршрутов.

Сеть крупнейшего лоукостера Европы из Украины в апреле будет включать 13 направлений из аэропорта Борисполь. В список вошли Вена, София, Берлин, Бергамо, Рим, Вильнюс, Гданьск, Катовице, Краков, Познань, Варшава, Вроцлав и Лондон.

Читайте также: Ryanair изменил условия бесплатной онлайн-регистрации

Также с началом летнего расписания Ryanair планирует полететь из Одессы в Берлин, Рим, Гданьск, а также из Львова в Бергамо и Рим.

Возобновление полетов из Харькова и Херсона отложено до мая.

Вероятные изменения графика полетов:

  • перед покупкой авиабилетов пассажирам следует учитывать, что сейчас авиакомпании очень динамично меняют расписание. При составлении графика они учитывают спрос на маршруте. На него влияет возможность путешествия в ту или иную страну с целью туризма, а также необходимость проходить карантин и сдавать тесты;
  • при этом европейское и украинское законодательство позволяет авиакомпаниям не выплачивать пассажирам компенсации за изменение расписания или отмену рейсов, если до вылета остается больше 2 недель;
  • таким образом, если авиаперевозчик видит, что на маршрут продано мало билетов, он может отменить рейс и выплатить пассажирам только стоимость авиабилетов.

Рейтинг кредитных карт для путешествий

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.