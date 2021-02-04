Ryanair изменил условия бесплатной онлайн-регистрации

Ryanair разрешил регистрироваться онлайн пассажирам, которые не оплатили выбор места, только за 24 часа до вылета, пишет avianews
Ранее регистрация в интернете открывалась за 48 часов.
Новые правила действуют для новых бронирований, которые сделаны с 28 января 2021 года. Для старых бронирований действуют старые правила, когда регистрация открывается за 48 часов до вылета.
Прежним осталось время закрытия регистрации — за 2 часа до времени вылета по расписанию.
Если пассажир купил билет с включенным выбором места или оплатил место заранее, он сможет зарегистрироваться и получить посадочный талон за 60 дней до вылета.
Ryanair требует от большинства пассажиров проходить регистрацию в интернете и сохранять выданный системой посадочный талон, в противном случае взимаются большие сборы.
Например, сбор за регистрацию на стойке в аэропорту составляет 55 евро за каждого пассажира. Если пассажир зарегистрировался через интернет, но не сохранил посадочный талон, его выдача в аэропорту стоит 20 евро.
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