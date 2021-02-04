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Ryanair изменил условия бесплатной онлайн-регистрации

Ryanair изменил условия бесплатной онлайн-регистрации

Ryanair разрешил регистрироваться онлайн пассажирам, которые не оплатили выбор места, только за 24 часа до вылета, пишет avianews

Ранее регистрация в интернете открывалась за 48 часов.

Новые правила действуют для новых бронирований, которые сделаны с 28 января 2021 года. Для старых бронирований действуют старые правила, когда регистрация открывается за 48 часов до вылета.

Прежним осталось время закрытия регистрации — за 2 часа до времени вылета по расписанию.

Если пассажир купил билет с включенным выбором места или оплатил место заранее, он сможет зарегистрироваться и получить посадочный талон за 60 дней до вылета.

Ryanair требует от большинства пассажиров проходить регистрацию в интернете и сохранять выданный системой посадочный талон, в противном случае взимаются большие сборы.

Например, сбор за регистрацию на стойке в аэропорту составляет 55 евро за каждого пассажира. Если пассажир зарегистрировался через интернет, но не сохранил посадочный талон, его выдача в аэропорту стоит 20 евро.

Мои Fiнансы:

  • Крупнейший лоукост Европы Ryanair объявил о прекращении полетов по 70% маршрутов из Киева до конца марта, когда авиация переходит на летний сезон.
  • На конец марта маршрутная сеть Ryanair из Киева будет включать 26 пунктов. На данный момент неизвестна судьба рейсов из Киева в Кельн, Дублин, Быдгощ и Барселону. Продажа билетов на них закрыта. Это может свидетельствовать как о том, что Ryanair еще не определился с расписанием в эти города, а также с предстоящим закрытием маршрутов.
По материалам Finance.UA
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