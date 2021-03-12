0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 5 0

В Украине потребление газа населением в прошлом году сократилось на 14%

В Украине потребление газа населением в прошлом году сократилось на 14%

Население Украины в 2020 году сократило потребление природного газа на 14% – до 8,2 млрд куб. м по сравнению с 2019-м, когда было потреблено 9,5 млрд кубометров.

Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению по оперативным данным НКРЭКУ.

Как отмечается, потребление голубого топлива населением в прошлом году уменьшилось на 1,3 млрд м3. Это означает, что около 220 млн долларов не потрачены на закупку газа.

Причины сокращения потребления газа:

  • на это влияют в т. ч. мероприятия по энергоэффективности. Этому способствуют и программы поддержки: «теплые кредиты», Фонд энергоэффективности, местные программы софинансирования и т. д. В частности, «теплыми кредитам» в прошлом году воспользовались более 110 тыс. участников, которые инвестировали 1,04 млрд грн в энергоэффективные мероприятия;
  • результаты ежегодной оценки работы программы показывают, что в среднем экономия газа частными домохозяйствами составляет около 30%.

Читайте также: Минэнерго не намерено продлевать действие ограничения цены на газ после 31 марта

Объем потребления газа бюджетными и религиозными организациями не изменился и составил в прошлом году 400 млн м3, как и в 2019 году.

В то же время предприятия теплокоммунэнерго увеличили использование газа на 3% или на 200 млн м3 (с 7,4 млрд м3 за 2019 год до 7,6 млрд м3 за 2020 год).


Инфографика: Госэнергоэффективности

«Это говорит о том, что нужно способствовать развитию биоэнергетических проектов, которые непосредственно замещают газ. Для этого уже разработан ряд законопроектов, чтобы устранить барьеры на рынке и способствовать инвестированию в установку энергогенерирующих мощностей на местных видах топлива. Кроме этого, на такие показатели вероятно повлиял более холодный отопительный период в 2020 году по сравнению с соответствующим периодом 2019 года», — сообщают в Госэнергоэффективности.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.