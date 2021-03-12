В Украине потребление газа населением в прошлом году сократилось на 14%

Население Украины в 2020 году сократило потребление природного газа на 14% – до 8,2 млрд куб. м по сравнению с 2019-м, когда было потреблено 9,5 млрд кубометров.
Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению по оперативным данным НКРЭКУ.
Как отмечается, потребление голубого топлива населением в прошлом году уменьшилось на 1,3 млрд м3. Это означает, что около 220 млн долларов не потрачены на закупку газа.
Причины сокращения потребления газа:
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Объем потребления газа бюджетными и религиозными организациями не изменился и составил в прошлом году 400 млн м3, как и в 2019 году.
В то же время предприятия теплокоммунэнерго увеличили использование газа на 3% или на 200 млн м3 (с 7,4 млрд м3 за 2019 год до 7,6 млрд м3 за 2020 год).
Инфографика: Госэнергоэффективности
«Это говорит о том, что нужно способствовать развитию биоэнергетических проектов, которые непосредственно замещают газ. Для этого уже разработан ряд законопроектов, чтобы устранить барьеры на рынке и способствовать инвестированию в установку энергогенерирующих мощностей на местных видах топлива. Кроме этого, на такие показатели вероятно повлиял более холодный отопительный период в 2020 году по сравнению с соответствующим периодом 2019 года», — сообщают в Госэнергоэффективности.
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