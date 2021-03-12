В Украине с марта вступило в силу требование обязательного аудита безопасности на дорогах международного значения.

Об этом пишет «Укравтодор».

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Отмечается, что аудит будет осуществляться сертифицированными специалистами в течение года с момента ввода объекта в эксплуатацию.

«Главная задача — оценка влияния проектных решений на безопасность автомобильных дорог. Это позволит оперативно выявлять и устранять недостатки проекта, дорабатывать отдельные решения, руководствуясь экспертной оценкой», — говорится в сообщении.

Также в «Укравтодоре» добавили, что Национальное агентство по аккредитации Украины уже завершило процедуру аккредитации соответствующего органа в ГП «ГосдорНИИ».

Напомним, что в 2019 году ВРУ был принят закон об аудите безопасности на дорогах. Согласно закону, контроль безопасности на дорогах должен происходить на всех этапах дорожного цикла — от проектирования до строительства и эксплуатации.