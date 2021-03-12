Apple подала патентную заявку на смарт-кольцо для дополненной и виртуальной реальности

Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало патентную заявку Apple, которая касается ее проекта смарт-кольца. Его можно будет использовать с приложениями дополненной реальности (AR), виртуальной реальности (VR) и смешанной реальности (MR).

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Как отмечает Patently Apple, это уже не первая заявка на патент смарт-кольца от Apple. Началось все еще в 2015 году, а в марте прошлого года компания получила патент на аксессуар в виде кольца, разработанный специально для работы с очками виртуальной реальности и/или гарнитурой, который более точен, чем перчатки виртуальной реальности.



Фото: itc.ua

В новом патенте упоминается использование иного метода системы ввода жестов на основе датчиков SMI. Предполагается, что смарт-кольца могут быть использованы по отдельности или в парах, с Apple Pencil или без него для приложений AR, VR и MR.

Датчик SMI может использоваться для оптического измерения относительного движения (смещения) между датчиком и целью (например, поверхностью или объектом) с субволновым разрешением. В приложениях AR, VR и MR может быть полезно отслеживать движения пальцев пользователя и/или идентифицировать его жесты.

На изображении ниже система из пары колец используется в контексте приложений смешанной реальности. Кольца, которые надеты на большом и указательном пальцах пользователя, могут использоваться для распознавания жестов, таких как сжатие, масштабирование и поворот.

На другом изображении показано, как кольцо можно использовать с Apple Pencil.



Фото: itc.ua

Apple постоянно подает заявки на патенты, так что не стоит сразу же делать оптимистические прогнозы касательно скорого анонса смарт-кольца. Вполне возможно, что устройство можно будет использовать вместе с гарнитурой Apple Glasses, которую, по слухам, должны представить в 2022 году.