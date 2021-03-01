Apple сокращает производство iPhone 12 mini на 70%

Компания Apple сократит производство самой маленькой модели iPhone 12 на 70% из-за нехватки спроса на модель.
Об этом сообщает The Verge.
Сокращение производства произойдет в первой половине этого года, пишет Nikkei Asia. Компания сделала запрос отдельным поставщикам о прекращении изготовления специфических компонентов для iPhone mini. Отмечается, что другие детали перераспределяются на модели Pro и Pro Max.
Несмотря на сокращение объемов производства, его все равно планируют увеличить по сравнению с 2020 годом. В частности, Apple планирует выпустить 75 млн телефонов в первой половине года и 230 млн – за весь 2021 год.
В прошлом месяце в Reuters рассмотрели данные аналитиков и обнаружили, что продажи 12 mini составляли лишь 5% продаж смартфонов Apple в первой половине января.
По данным Nikkei, по состоянию на конец прошлого года модель мини составляла от 10% до 15% заказов iPhone 12 от Apple.
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