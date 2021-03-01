Банки сохранили процентные ставки по кредитам для населения

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в феврале 2021 года в национальной валюте составляли 34,7% годовых. По сравнению с январем ставки снизились на 0,1 п.п.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 1,1 п.п. до 6,4% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за февраль выросли с 8,7% до 8,2% годовых, по валютным снизились с 4,4% до 4,3% годовых.



Таблица: НБУ

Кредитный портфель банков за февраль 2021 год не изменился — 949 млрд гривен, в т. ч. населения вырос на 0,7% до 200 млрд гривен, предприятий сократился на 0,1% до 738 млрд гривен.



Таблица: НБУ

Справка Finance.ua:

В конце 2020 года корпоративное и ипотечное кредитование выросло, а процентные ставки остаются исторически самыми низкими.

В 2020 году доля неработающих кредитов в государственных банках сократилась до 57%, а объем неработающих кредитов ( NPL ) — на 22%.

У любого человека есть возможность открыть в любом банке Украины карточный счет или вклад с начислением процентов. Для этого между клиентом и банком заключается соответствующий договор, которым устанавливаются определенные права и обязанности сторон. Более того, заключить такой договор можно не только на себя, но и в пользу другого человека.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.