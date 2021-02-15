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Банки нарастили кредитование бизнеса и населения

Банки нарастили кредитование бизнеса и населения

В конце 2020 года корпоративное и ипотечное кредитование выросло, а процентные ставки остаются исторически самыми низкими.

Об этом говорится в новом Обзоре банковского сектора, обнародованном Национальным банком.

Данные Нацбанка:

  • в течение IV квартала банки продолжили наращивать гривневый кредитный портфель бизнесу и населению — статистика свидетельствует, что восстановление во многих сегментах является устойчивым;
  • восстановление экономической активности и снижение кредитных ставок в октябре-декабре способствовали активизации спроса на кредиты со стороны бизнеса и населения.
  • высокие темпы сохраняются в сегменте ипотечного кредитования, где объемы выдачи новых кредитов по сравнению с кризисным первым полугодием выросли более чем вдвое. Среднемесячные объемы новых кредитов на покупку жилья более чем удвоились по сравнению как с I полугодием 2020 года, так и с 2019 годом в целом, а темпы его роста превысили темпы роста потребительского кредитования.


График: НБУ

Последствия увеличения спроса на кредиты:

  • восстановление спроса на банковские услуги способствовало росту операционных доходов сектора;
  • отчисления банков в резервы по кредитам выросли в течение 2020 года почти вдвое, однако остались умеренными относительно кредитного портфеля;
  • такая тенденция, вероятно, продолжится в течение 2021 года, что будет постепенно сужать процентную маржу банков.

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В фокусе внимания остаются вопросы надлежащей оценки банками кредитных рисков и повышение операционной эффективности в условиях постепенного сокращения процентной маржи.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк утвердил обновленные правила расчета небанковскими учреждениями ключевых показателей стоимости потребительского кредита.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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