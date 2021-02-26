Особенности открытия банковского счета в пользу третьих лиц

Каждый человек имеет возможность открыть в любом банке Украины карточный счет или вклад с начислением процентов. Для этого между клиентом и банком заключается соответствующий договор, которым устанавливаются определенные права и обязанности сторон. Более того, заключить такой договор можно не только на себя, но и в пользу другого человека.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
«Вклады до совершеннолетия ребенка, внука и другого лица, являются разновидностями именно таких договоров», — сказано в сообщении.
Существенным условием договоров в пользу третьего лица является обязательное указание фамилии, имени и отчества этого лица.
«Третье лицо приобретает права вкладчика с момента предъявления им банку первого требования, или выражения им иным способом намерения воспользоваться такими правами. Во время первого обращения в банк с целью использования счета третье лицо должно предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и ИНН», — сообщают в ФГВФЛ.
До приобретения третьим лицом, в пользу которого открыт банковский вклад, прав вкладчика, они принадлежат тому, кто этот вклад сделал. В таком случае лицо, открывшее счет:
Если третье лицо отказалось от вклада, то тот, кто открыл этот вклад, имеет право требовать от банка его возврата или перевода на свое имя.
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