Особенности открытия банковского счета в пользу третьих лиц

Каждый человек имеет возможность открыть в любом банке Украины карточный счет или вклад с начислением процентов. Для этого между клиентом и банком заключается соответствующий договор, которым устанавливаются определенные права и обязанности сторон. Более того, заключить такой договор можно не только на себя, но и в пользу другого человека.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

«Вклады до совершеннолетия ребенка, внука и другого лица, являются разновидностями именно таких договоров», — сказано в сообщении.

Существенным условием договоров в пользу третьего лица является обязательное указание фамилии, имени и отчества этого лица.

«Третье лицо приобретает права вкладчика с момента предъявления им банку первого требования, или выражения им иным способом намерения воспользоваться такими правами. Во время первого обращения в банк с целью использования счета третье лицо должно предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и ИНН», — сообщают в ФГВФЛ.

До приобретения третьим лицом, в пользу которого открыт банковский вклад, прав вкладчика, они принадлежат тому, кто этот вклад сделал. В таком случае лицо, открывшее счет:

имеет право требования на вклад;

в случае банкротства банка получит от Фонда гарантирования вкладов возмещение средств в пределах гарантированной суммы.

Если третье лицо отказалось от вклада, то тот, кто открыл этот вклад, имеет право требовать от банка его возврата или перевода на свое имя.

Справка Finance.ua:

Национальный банк установил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.

ФГВФЛ развеял мифы о гарантировании вкладов. Фонд продолжает выплачивать деньги вкладчикам тех банков, ликвидация которых еще не закончилась. За годы существования Фонд уже выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков гарантированное государством возмещение на общую сумму более 94 млрд грн.

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