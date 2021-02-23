Госбанки в прошлом году сократили портфели NPL на 22%

В 2020 году доля неработающих кредитов в государственных банках сократилась до 57%, а объем неработающих кредитов (NPL) – на 22%.
По данным НБУ, доля NPL в госбанках сократилась на 7 п.п. с 64% в начале прошлого года до 57% на 1 января 2021 года.
Сокращению объема NPL на 22% способствовала совместная работа правительства и Нацбанка.
Госбанки выполняют утвержденные Советом по финансовой стабильности планы сокращения портфелей NPL.
Основным инструментом оздоровления портфелей стало списание ранее зарезервированных неработающих активов – 30,6 млрд для гривневого портфеля и 3,1 млрд для валютных кредитов.
Совет рекомендовал госбанкам продолжить работу по оздоровлению кредитных портфелей в 2021 году и активно использовать все имеющиеся инструменты работы с NPL.
За 2020 год доля NPL в банках уменьшилась с 48,4% до 41%.
Госбанки в прошлом году списали 30,6 млрд в гривне и 3,1 млрд в долларовом эквиваленте в инвалюте зарезервированной задолженности.
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