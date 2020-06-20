40 тысяч украинских заробитчан в Польше потеряли работу из-за пандемии

В результате коронавирусного кризиса минимум 40 тысяч украинцев, которые работали в Польше на основании трудовых или гражданско-правовых соглашений, потеряли работу.

Об этом говорится в отчете «Ситуация украинских иммигранток в Польше во времена Covid-19», который опубликовал фонд «Наш выбор».

По состоянию на середину декабря 2020 года у 245 011 украинцев были разного рода разрешения на проживание на территории Польши.

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Инфографика: naszwybor.org.pl

Из общего количества разрешений 80% (196 972) были выданы на временное проживание. 40 985 украинцев имеют постоянный вид на жительство, и только 5802 долгосрочные виды на жительство в ЕС. Статус беженца есть у 93 украинцев. Кроме того, 194 093 человека находятся в процессе подачи заявлений на получение вида на жительство.

Отметим, что подавляющее большинство украинцев (более 1 100 000) проживают в Польше на основании виз, безвизового передвижения или находятся в процессе подачи заявления на получение вида на жительство. Граждане, проживающие на этих базах, не имеют ряда прав или социального обеспечения.



Инфографика: naszwybor.org.pl

Проведенное исследование показывает, что пандемия усугубила старые проблемы украинских иммигрантов в Польше.

На конец 2019 года социальные взносы платили 479 113 украинцев в Польше. По сравнению с 2005 годом количество украинцев – плательщиков соцвзносов выросло в РП в 29 раз.

Однако из-за пандемии на конец июня 2020 года это число снизилось до 433 497.

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Из этого можно сделать вывод, что в результате коронавирусного кризиса минимум 40 тысяч украинцев, которые работали в Польше на основании трудовых или гражданско-правовых соглашений, лишились работы.

При этом авторы отчета подчеркивают, что социальные взносы платили только треть украинских граждан, находящихся в Польше.

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