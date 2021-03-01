0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 252 0

Китай отреагировал на решение Киева в отношении Мотор Сичи

Китай отреагировал на решение Киева в отношении Мотор Сичи

МИД Китая в пятницу, 12 марта, прокомментировал намерение властей Украины национализировать предприятие Мотор Сич, акциями которого владеют китайские инвесторы.

«Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов», — заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он отметил, что Пекин внимательно следит за ситуацией.

«Китай настаивает, чтобы этот вопрос был решен в верном ключе», — добавил дипломат.

Напомним, в начале марта в парламенте заявили о намерении принять закон о национализации Мотор Сичи. Данный вопрос накануне утвердили на заседании СНБО. Глава Совета безопасности Алексей Данилов заявил, что предприятие будет возвращено в госсобственность. Инвесторам обещают выплатить компенсации.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.