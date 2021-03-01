Китай отреагировал на решение Киева в отношении Мотор Сичи

МИД Китая в пятницу, 12 марта, прокомментировал намерение властей Украины национализировать предприятие Мотор Сич, акциями которого владеют китайские инвесторы.

«Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов», — заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он отметил, что Пекин внимательно следит за ситуацией.

«Китай настаивает, чтобы этот вопрос был решен в верном ключе», — добавил дипломат.

Напомним, в начале марта в парламенте заявили о намерении принять закон о национализации Мотор Сичи. Данный вопрос накануне утвердили на заседании СНБО. Глава Совета безопасности Алексей Данилов заявил, что предприятие будет возвращено в госсобственность. Инвесторам обещают выплатить компенсации.