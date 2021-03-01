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Мотор Сич вернут в собственность государства - Данилов

Мотор Сич вернут в собственность государства - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Мотор Сич будет возвращена в государственную собственность в ближайшее время «законным и конституционным способом».

Такое заявление Данилов сделал в ходе брифинга 11 марта.

«Речь идет о предприятии Мотор Сич в Запорожье. На сегодняшний день принято решение, согласно которому предприятие Мотор Сич будет возвращено украинскому народу. Будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», – заявил Данилов.

Также Данилов добавил, что украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые «странным образом» оказались в частных руках, будут рассматриваться отдельно.

«И если предприятие является для нас стратегически важным, законным способом мы будем это делать (возвращать в госсобственность. – Ред) с остальными предприятиями”, – отметил Данилов.

Также секретарь СНБО отметил, что люди, которые инвестировали свои средства в эти предприятия, получат компенсации.

«Это делается для национальной безопасности нашей страны», — подытожил Данилов.

По материалам НВ
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