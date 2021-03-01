День финансов: портрет заемщика ипотеки и новые условия въезда в Турцию

В четверг, 11 марта речь шла о том, кому выдают ипотеку и кто не сможет получить субсидию:

Заемщик ипотеки: мнение банкиров. НБУ и банкиры «нарисовали» портрет среднего заемщика. Как правило, это семья со средним уровнем дохода в 25−30 тыс. грн, средний возраст заемщика — 38 лет. “Это IT-сегмент, врачи, управленцы средних и высших уровней — руководители, предприниматели. Это средний класс, средний+, немассовый сегмент”, – отметили банкиры. В НБУ сообщили, где после Киева больше всего заключено ипотечных договоров. При этом доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке составляла около 82% по объему от всех новых выдач.

Зарплаты в Украине. Аналитики robota.ua проанализировали, как распределились заработные платы в феврале 2021 года в регионах Украины. Так, к примеру, подавляющее большинство столичных работодателей предлагали кандидатам заработок в размере 11 тыс. −15 тыс. грн. А если сравнивать 2021 год с 2020, то в Украине в феврале прошлого года средняя заработная плата по вакансиям была 12 615 грн, по резюме — 12 000 грн. В Кабмине сегодня также сообщили, что упростили получение выплат безработными.

Кто не сможет оформить субсидию. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, субсидии в Украине на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства не смогут получить несколько категорий лиц. Среди них должники и те, кто скрывает свои реальные доходы. Также, по ее словам, в оформлении откажут арендодателям, которые сдают имущество в аренду, но при этом не декларируют доходы.

Размер страховых выплат при ДТП. В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предусмотрено увеличение размеров страховых выплат вследствие ДТП. В нем предполагается установление лимита страховой выплаты за вред имуществу вследствие ДТП в 30 минимальных зарплат, а за вред жизни и здоровью — 60 «минималок”. Напомним, на размер выплат влияют курс нацвалюты при закупке запчастей транспортных средств и размер минимальной заработной платы при расчете ущерба жизни и здоровью.

Новые условия въезда в Турцию. Как сообщает Минздрав Турции, с 15 марта перед выездом путешественники должны будут заполнять электронную анкету. Такая форма должна быть заполнена в течение последних 72 часов перед поездкой. Напомним, ранее в Турции продлили срок, когда у туристов будут требовать справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Требование было введено МЗ Турции с 30 декабря 2020 года и его продлили до 26 мая.

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