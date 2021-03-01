Где в Украине платят самые высокие зарплаты

Аналитики robota.ua проанализировали, как распределились заработные платы в феврале 2021 года в регионах Украины: Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Днепре, Запорожье, Полтаве, Ровно.

Распределение зарплат по Украине:

большинство работодателей (6312 вакансий) предлагали кандидатам на территории Украины в феврале заработную плату в размере 11 000−15 000 грн;

4956 компаний готовы были платить 7000−11 000 грн;

4580 — 15 000−19 000 грн.

Средняя заработная плата в феврале 2021 года (вся Украина) по вакансиям составляла 12 000 грн, то время как за резюме — 12 958 грн.

Какие зарплаты предлагают в регионах:

подавляющее большинство столичных работодателей (2463) предлагали кандидатам заработок в размере 11 000−15 000 грн;

работодатели Харькова (536 вакансий) чаще всего приглашали кандидатов в команды на заработную плату 9 000−12 000 грн;

львовские же работодатели (217 вакансий) часто предлагали кандидатам заработок в размере — 9000−12 000 грн;

Читайте также: Гендер на рынке труда: женщины просят вдвое меньшую зарплату, чем мужчины

в Одессе заработную плату в размере 11 000−15 000 грн предлагали на 417 вакансиях;

работодатели в Днепре (355 вакансий) чаще всего приглашали кандидатов на заработные платы в размере 9000−12 000 грн;

в Запорожье (149 вакансий) чаще всего готовы платить 10 000−13 000 грн.

Если сравнивать 2021 год с 2020, то видим, что в Украине в феврале прошлого года средняя заработная плата по вакансиям была 12 615 грн, по резюме — 12 000 грн.

Динамика оплаты труда за год (данные за февраль 2020 года):

в Киеве в феврале 2020 года ситуация с зарплатами была аналогичная февралю 2021 года — работодатели предлагали и кандидаты рассчитывали на 15 000 грн;

в Харькове в феврале прошлого года работодатели предлагали среднюю зарплату в размере 11 808 грн, кандидаты просили 10 000 грн;

во Львове в прошлом году компании предлагали 12 000 грн, 10 000 грн просили кандидаты;

в Одессе в феврале 2020 года средняя заработная плата по вакансиям — 11 943 грн, за резюме — 12 000 грн;

в Днепре в феврале 2020 года по вакансиям предлагали 12 531 грн, в резюме просили 12 000 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.