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Где в Украине платят самые высокие зарплаты

Где в Украине платят самые высокие зарплаты

Аналитики robota.ua проанализировали, как распределились заработные платы в феврале 2021 года в регионах Украины: Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Днепре, Запорожье, Полтаве, Ровно.

Распределение зарплат по Украине:

  • большинство работодателей (6312 вакансий) предлагали кандидатам на территории Украины в феврале заработную плату в размере 11 000−15 000 грн;
  • 4956 компаний готовы были платить 7000−11 000 грн;
  • 4580 — 15 000−19 000 грн.

Средняя заработная плата в феврале 2021 года (вся Украина) по вакансиям составляла 12 000 грн, то время как за резюме — 12 958 грн.

Какие зарплаты предлагают в регионах:

  • подавляющее большинство столичных работодателей (2463) предлагали кандидатам заработок в размере 11 000−15 000 грн;
  • работодатели Харькова (536 вакансий) чаще всего приглашали кандидатов в команды на заработную плату 9 000−12 000 грн;
  • львовские же работодатели (217 вакансий) часто предлагали кандидатам заработок в размере — 9000−12 000 грн;

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  • в Одессе заработную плату в размере 11 000−15 000 грн предлагали на 417 вакансиях;
  • работодатели в Днепре (355 вакансий) чаще всего приглашали кандидатов на заработные платы в размере 9000−12 000 грн;
  • в Запорожье (149 вакансий) чаще всего готовы платить 10 000−13 000 грн.

Если сравнивать 2021 год с 2020, то видим, что в Украине в феврале прошлого года средняя заработная плата по вакансиям была 12 615 грн, по резюме — 12 000 грн.

Динамика оплаты труда за год (данные за февраль 2020 года):

  • в Киеве в феврале 2020 года ситуация с зарплатами была аналогичная февралю 2021 года — работодатели предлагали и кандидаты рассчитывали на 15 000 грн;
  • в Харькове в феврале прошлого года работодатели предлагали среднюю зарплату в размере 11 808 грн, кандидаты просили 10 000 грн;
  • во Львове в прошлом году компании предлагали 12 000 грн, 10 000 грн просили кандидаты;
  • в Одессе в феврале 2020 года средняя заработная плата по вакансиям — 11 943 грн, за резюме — 12 000 грн;
  • в Днепре в феврале 2020 года по вакансиям предлагали 12 531 грн, в резюме просили 12 000 грн.

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По материалам Finance.UA
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