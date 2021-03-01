Где в Украине платят самые высокие зарплаты

Аналитики robota.ua проанализировали, как распределились заработные платы в феврале 2021 года в регионах Украины: Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Днепре, Запорожье, Полтаве, Ровно.
Распределение зарплат по Украине:
Средняя заработная плата в феврале 2021 года (вся Украина) по вакансиям составляла 12 000 грн, то время как за резюме — 12 958 грн.
Какие зарплаты предлагают в регионах:
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Если сравнивать 2021 год с 2020, то видим, что в Украине в феврале прошлого года средняя заработная плата по вакансиям была 12 615 грн, по резюме — 12 000 грн.
Динамика оплаты труда за год (данные за февраль 2020 года):
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