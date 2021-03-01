Банки увеличили вдвое выдачу ипотечных кредитов: где берут больше всего (инфографика)

В январе 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам несколько снизилась.

Об этом сообщает НБУ.

По результатам последнего опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению, в отчетном периоде средняя ставка ипотечного кредита:

на вторичном рынке составила 13,8% (в декабре 2020 года — 14%),

на первичном — 15,9% (в декабре -16,9%).

Банки сообщили, что в январе было выдано 444 кредита на общую сумму 326 млн грн. Если сравнить с декабрем 2020 года, объем выдачи новых ипотечных кредитов снизился на 37%. Это сезонный эффект, поскольку против января 2020 года объем новой ипотеки все же увеличился на 85% г/г. В январе вырос средний размер кредита на покупку жилья.

Если в декабре 2020 года он составлял около 702 тысяч грн, то в январе 2021 года — 734 тыс. грн. На сегодня средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 881 тыс. грн, вторичной — 708 тыс. грн.

Результаты опросов показали, что вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке составляла около 82% по объему от всех новых выдач.

Опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрированный. Более 85% новых сделок (278 млн грн) заключили пять банков.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов выдано в Киеве — 135 договоров на 130,6 млн грн (40% от общей суммы).

После Киева больше всего ипотечных договоров заключено:

в Киевской области — 59 договоров на 51,6 млн грн (16% от общей суммы),

в Харьковской — 53 договора на общую сумму почти 37 млн грн (11% от общей суммы),

во Львовской — 24 договора на 20 млн грн,

Днепропетровской областях — 29 договоров на 14,7 млн грн.

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Телеграм-канале, что в плане ипотеки «жилье становится доступнее для украинцев. По инициативе Президента Украины в этом месяце заработала программа „Доступная ипотека под 7%“. Провели совещание по дальнейшему снижению ставки ипотечного кредита, созданию финансового лизинга и работе Объединенной финансовой жилищной компании. Дал поручение разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам».

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