Кабмин упростил получение выплат безработными

Кабинет министров усовершенствовал механизмы предоставления услуг населению Государственной службой занятости во время карантина.
Соответствующее постановление было одобрено на заседании правительства 10 марта.
«Минэкономики постоянно работает над расширением программ по безработице и упрощением доступа к ним, чтобы люди могли быстро и просто получать средства, а также находить новую достойно оплачиваемую работу», — отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Предусмотрены следующие изменения:
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