Кабмин упростил получение выплат безработными

Кабинет министров усовершенствовал механизмы предоставления услуг населению Государственной службой занятости во время карантина.

Соответствующее постановление было одобрено на заседании правительства 10 марта.

«Минэкономики постоянно работает над расширением программ по безработице и упрощением доступа к ним, чтобы люди могли быстро и просто получать средства, а также находить новую достойно оплачиваемую работу», — отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Предусмотрены следующие изменения:

подтверждение безработным намерения находиться в статусе безработного в период карантина в дистанционном режиме без необходимости непосредственного посещения центра занятости;

увеличение с 10 до 30 дней срока подачи в центры занятости документов, на основании которых им был предоставлен статус в период карантина в режиме онлайн;

введение дистанционного составления плана трудоустройства;

получение права на прохождение профессиональной подготовки лицами, освобожденными из военной службы после участия в проведении АТО до достижения ими пенсионного возраста;

распространение права на получение работодателями компенсации за уплату ЕСВ за трудоустройство неработающих трудоспособных лиц, которые получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.

Справка Finance.ua:

Согласно данным исследования, по состоянию на 1 января 2021 года, за девять месяцев действия программы выплат по частичной безработице ею воспользовались менее 2% от всех занятых в экономике — 197 396 наемных работников и 185 751 ФЛП (выплаты на себя).

Каждый третий зарегистрированный в Киеве безработный — молодой человек в возрасте до 35 лет. Еще столько же — граждане в возрасте от 35 до 44 лет.

С начала карантина из-за пандемии коронавируса COVID -19 общий объем помощи по безработице в Украине достиг 15,8 млрд гривен.

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