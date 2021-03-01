Новые условия въезда в Турцию

В Турции изменили условия въезда в страну. Об этом сообщает Минздрав Турции.
С 15 марта перед въездом путешественники должны будут заполнять электронную анкету.
Как указывают в сообщении, форма должна быть заполнена в течение последних 72 часов перед поездкой. Частный код HES будет создан автоматически на основе данной информации.
“Мы сможем связаться с вами в случае любого контакта с пациентом Covid-19 во время вашего путешествия и пребывания благодаря Кодексу HES. По этой причине точность и возможность обновления информации очень важны”, – сообщается на сайте.
Если не заполнить форму:
В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип выезда (морской, авиа и т.д.).
Ранее сообщалось, что в Турции проводится масштабная вакцинация населения, чтобы к апрелю быть готовыми к курортному сезону.
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