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Новые условия въезда в Турцию

Новые условия въезда в Турцию

В Турции изменили условия въезда в страну. Об этом сообщает Минздрав Турции.

С 15 марта перед въездом путешественники должны будут заполнять электронную анкету.

Как указывают в сообщении, форма должна быть заполнена в течение последних 72 часов перед поездкой. Частный код HES будет создан автоматически на основе данной информации.

“Мы сможем связаться с вами в случае любого контакта с пациентом Covid-19 во время вашего путешествия и пребывания благодаря Кодексу HES. По этой причине точность и возможность обновления информации очень важны”, – сообщается на сайте.

Если не заполнить форму:

  • Форма может быть проверена на границах Турецкой Республики независимо от того, заполнили вы эту форму или нет, и если вы не заполнили форму или сделали вводящие в заблуждение заявления, вы можете столкнуться с юридическими и административными санкциями.
  • Может быть отказано во въезде в Турцию (если вы не являетесь гражданином Турции или у вас нет вида на жительство).

В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип выезда (морской, авиа и т.д.).

Ранее сообщалось, что в Турции проводится масштабная вакцинация населения, чтобы к апрелю быть готовыми к курортному сезону.

Справка Finance.ua:

  • В Турции продлили срок, когда у туристов будут требовать справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Требование было введено МЗ Турции с 30 декабря 2020 года, и его продлили до 26 мая.
По материалам Finance.UA
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